Robin Gosens gewinnt Publikumsaward des Vereins Deutscher Fussball Botschafter e.V.

Große Ehre für Robin Gosens: Der Mittelfeldspieler von Atalanta Bergamo wurde bei der Publikumswahl zum Deutschen Fußball Botschafter 2020 gewählt.

Robin Gosens ist der Sieger bei der Publikumswahl zum „Deutschen Fußball Botschafter 2020“. In einem Online-Voting setzte sich der 25 jährige Profi des aktuellen -Viertelfinalisten vor der Deutschen Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán ( ) und Weltmeister Toni Kroos ( ) durch. Gosens wird damit Nachfolger von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen.

In einer durch eine Jury nominierte Auswahl von elf im Ausland spielenden deutschen Profis, rangierte die beim unter Vertrag stehende Ann-Katrin Berger auf einem hervorragenden fünften Platz, knapp vor Leroy Sané von .

Der Endstand:

1. Robin Gosens (Atalanta Bergamo)

2. Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon)

3. Toni Kroos (Real Madrid)

4. Lukas Podolski (Antalyaspor)

5. Ann-Katrin Berger (Chelsea FC)

6. Leroy Sané (Manchester City)

7. Antonio Rüdiger (Chelsea FC)

8. Benedikt Höwedes (FC )

9. Marko Marin (Al-Ahli Dschidda SC)

10. Pascal Groß ( )

11. Thilo Kehrer ( )

Mehr Teams

"Die Übergabe des Awards werden wir zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen, da unsere ursprünglich für kommende Woche geplante Verleihungsveranstaltung leider abgesagt werden musste“ so Roland Bischof, Präsident des gemeinnützigen Vereins Deutscher Fußball Botschafter.

Robin Gosens, der nun die Nachfolge von Vorjahressieger Marc-André ter Stegen antritt, freute sich über das Ergebnis: "Ich freue mich gigantisch über diese Auszeichnung und sehe sie als Bestätigung für die Entwicklung, die ich vor allem in dieser Saison genommen habe. Mir bedeutet dieser Preis enorm viel und macht mich sehr stolz, weil es ein Award ist, der nur vom Publikum gewählt wird. Wenn man sich dann gegen so namhafte Kollegen durchsetzt, heißt das vielleicht, dass mich einige Leute cool finden und wertschätzen, wie ich mich als Person gebe und was ich auf dem Platz leiste. Deswegen sehe ich den Preis auch als Motivation an, meinen Weg genauso weiterzugehen. Vielen lieben Dank an alle, die für mich abgestimmt haben; es bedeutet mir unfassbar viel."

Der Deutsche Fußball Botschafter mit Sitz in Berlin wurde 2012 von Roland Bischof gegründet und zeichnet deutsche Trainer/innen und Spieler/innen aus, die durch ihr Auftreten und Engagement zum positiven Image des Fußballs und Deutschlands beitragen. Die Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld für soziale Projekte verbunden. Von Nepal bis Namibia: Der Verein konnte seit 2013 insgesamt mehr als 30 Förderprojekte weltweit unterstützen. Mit dabei sind die unterstützenden Partner, wie z.B. das Auswärtige Amt, Goethe Institut, kicker, Deutsche Telekom, VMZ Sport oder die Berliner Agentur des Initiators, PRESENTED BY. Darüber hinaus helfen zahlreiche Medienpartner die gute Idee in die Welt zu tragen – dabei sind u.a. SID, Deutsche Welle, GOAL.com, SKY, Sportbuzzer, setONE, Argus Data Insights oder die MC Group.