Real-Legende Roberto Carlos exklusiv: "Eden Hazard ist gekommen, um alles zu gewinnen"

Roberto Carlos spricht exklusiv über den Umbruch bei Real Madrid und freut sich auf einen Star-Spieler wie Eden Hazard bei den Königlichen.

EXKLUSIV

Verteidiger-Legende Roberto Carlos lobt seinen Ex-Klub für die Verpflichtung von Offensiv-Star Eden Hazard und glaubt, der Belgier schließt sich den Königlichen an, um "alles zu gewinnen."

"Hazard ist ein Spieler von allerhöchstem Niveau, der nach Madrid kommt, um alles zu gewinnen: die , und den Pokal", sagte Carlos im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX . "Zusätzlich haben wir mit Luka Jovic einen großartigen Spieler mit einer tollen Mentalität dazugewonnen. Ich wünsche ihm bei Real viel Erfolg."

Obwohl die vergangene Saison mit dem dritten Rang in LaLiga und dem Achtelfinal-Aus in der Champions League für die Hauptstädter alles andere als nach Plan lief, würde 125-fache brasilianische Nationalspieler wenig ändern, wenn er bei Real in der Verantwortung stünde. "Es lief nicht wie erwartet, aber wir müssen die Saison abhaken und an die fünf Jahre zuvor anknüpfen", macht Carlos klar.

Roberto Carlos würde als Trainer von Real Madrid "nicht viel ändern"

"Als Trainer würde ich nicht viel ändern. Wenn man so viel gewonnen hat wie Madrid in den vergangenen Jahren, ist es schwer, Motivation zu finden, weitere Titel zu holen", erklärt der ehemalige Linksverteidiger. Aus Sicht des Weltmeisters von 2002 geht es für Trainer Zinedine Zidane nun in erster Linie darum, "die Gruppe zu motivieren".

Als aktiver wechselte Carlos 1996 von zu Real Madrid und absolvierte bis 2007 527 Pflichtspiele für den Klub. Auf der Position des linken Verteidigers erarbeitete sich der dreifache Champions-League-Sieger bei den Königlichen Kultstatus.