Rückendeckung von Robert Pires für Ousmane Dembele: "Würde ihn nicht gegen Neymar tauschen"

Der französische Barca-Star sorgt immer wieder für Unruhe. Landsmann Pires lobt ihn aber in den höchsten Tönen.

Der ehemalige französische Nationalspieler Robert Pires hat eine Lanze für Angreifer Ousmane Dembele vom LaLiga -Tabellenführer FC Barcelona gebrochen. Der Ex- BVB -Star sorgt aktuell nicht nur mit starken Leistungen, sondern auch immer wieder mit Disziplinlosigkeiten für Schlagzeilen .

Pires warb in der Mundo Deportivo aber für Geduld mit dem jungen Rechtsaußen und hob dessen sportliche Fähigkeiten hervor: "Ich liebe ihn sehr. Wir reden immer alle über (Lionel) Messi, aber dieser Junge ist wirklich sehr gut. Er ist noch jung und er macht das, was wir auch alle getan haben, als wir Kids waren. Er muss jetzt von allein Disziplin in sein Leben bekommen. Mit seiner Qualität und seinem Talent kann er Barca helfen, die Champions League und die Liga zu gewinnen. Das haben wir zuletzt gegen Tottenham und Espanyol gesehen. "

FC Barcelona: Ousmane Dembele kam vom BVB, um Neymar zu ersetzen

Dembele war 2017 nach einem zähen und Aufsehen erregenden Transferpoker von Borussia Dortmund zu Barca gewechselt . Dort sollte er den zu PSG abgewanderten Starstürmer Neymar ersetzen. Für Pires hat Barcelona bei dieser Rochade das bessere Ende für sich gehabt.

"Müsste ich mich entscheiden, ich würde Dembele nicht gegen Neymar tauschen", betonte der ehemalige Welt- und Europameister, der in Spanien einst für den FC Villarreal spielte: "Ousmane ist 21 Jahre alt, beidfüßig und verfügt am Ball über enorme Qualität. Er hat so viel Potenzial, noch mehr als wir bislang gesehen haben."