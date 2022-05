Dieses Jahr wird der Torschützenkönig der Bundesliga wieder einmal Robert Lewandowski heißen. Der Pole führt die Liste auch dieses Jahr wieder als Erster an.

Ganz so viele Tore wie letztes Jahr werden es allerdings nicht. Insgesamt hat Lewandowski übrigens bereits 311 Tore in der Bundesliga erzielt und liegt dabei auf dem zweiten Platz, noch vor Kalibern wie Klaus Fischer oder Jupp Heynckes. Alleiniger Rekordhalter bleibt weiterhin Gerd Müller mit 365 Toren.

Wie oft Robert Lewandowski bereits Torschützenkönig der Bundesliga war, könnt Ihr hier bei GOAL nachlesen.

Wie oft war Robert Lewandowski schon Torschützenkönig in der Bundesliga?

Wie oben gerade erwähnt, bekommt der Pole diese Saison nicht das erste Mal die Torjägerkanone überreicht. Zum ersten Mal konnte er diese Trophäe bereits im Trikot von Borussia Dortmund gewinnen. In der Saison 2013/14 erzielte er dabei 20 Tore. In der darauffolgenden Saison gewann Alex Meier den Titel als torgefährlichster Angreifer, schon in der Saison 2015/16 schoss Lewandowski dann aber 30 Tore im Trikot des FC Bayern und konnte sich die Kanone sichern.

Auch im Folgejahr musste er sich wieder mit dem zweiten Platz begnügen, dafür stand er dann wieder 2017/18 mit 29 Toren an erster Stelle. In den folgenden Jahren sollte nur noch der polnische Nationalspieler die Torjägerkanone gewinnen. 2018/19, 2019/20 und 2020/21 wurde am Ende der Saison stets Lewandowski geehrt. Die meisten Tore schoss er dabei in der vergangenen Saison, als er mit seinen 41 Treffern dabei sogar den legendären Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 übertreffen konnte.

Insgesamt konnte Robert Lewandowski also bereits sechsmal die Torjägerkanone gewinnen, die jetzige Saison, in der er aktuell bei 34 Toren steht, ist also höchstwahrscheinlich das siebte Mal.

