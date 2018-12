Robert Lewandowski: Karriereende beim FC Bayern München "definitiv eine Option"

Robert Lewandowski kann sich ein Karrierende beim FC Bayern München vorstellen. Dabei gab es im Sommer noch Gerüchte um einen Wechsel des Polen.

Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München hält ein Karriereende in der bayrischen Landeshauptstadt für möglich. "Für mich ist es definitiv eine Option, bei Bayern meine Karriere zu beenden", sagte er der Sport Bild.

"Es ist gut möglich, dass ich noch sehr lange hierbleibe. Ich identifiziere mich voll mit dem FC Bayern", so der Stürmer. Er sei wieder mit dem ganzen Herzen beim FCB, seit die Gerüchte um einen Transfer vom Tisch seien, ergänzte der 30-Jährige.

Lewandowski dachte an Abschied vom FC Bayern

Allerdings hat Lewandowski im Sommer durchaus an einen Wechsel gedacht: "Ich gebe es zu: Im Sommer waren andere Dinge ein Thema, aber das ist vorbei." Inzwischen sei ein Wechsel aber "nicht in meinem Kopf", verriet Lewy. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

"Wir brauchen Spieler, die uns wirklich besser machen, die uns nach oben bringen", sagte der polnische Nationalspieler nun schon über einen Umbruch bei Bayern. Er fordert: "Ich denke, es hilft uns mehr, wenn ein oder zwei Topspieler kommen, als fünf Leute auf gutem Niveau."