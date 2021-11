Robert Lewandowski beim Ballon d'Or: Chancen, Titel, Kontrahenten, Statistiken

Robert Lewandowski ist einer der großen Favoriten bei der heutigen Verleihung des Ballon d'Or. Kann der Pole tatsächlich nach der Auszeichnung zum Weltfußballer 2020 seine nächste große individuelle Auszeichnung ergattern? Die Konkurrenz ist groß.

Insgesamt 30 Spieler umfasst die Shortlist, aus der die Fachjury bestehend aus Journalisten aus aller Welt den Gewinner des Ballon d'Or 2021 wählen konnte. Darunter war auch Robert Lewandowski, der amtierende Weltfußballer. Der Stürmergigant des FC Bayern München spielte auch 2021 ein Sensationsjahr inklusive Bundesligarekord, allerdings fehlte ihm in diesem Jahr der internationale Titel.

Den konnte etwa Lionel Messi vorweisen. Mit der argentinischen Nationalmannschaft gewann "La Pulga" die Copa America und erfüllte damit endlich seine Bestimmung, die Albiceleste zu einem großen Titel zu führen. Doch auf Klubebene blieb Messi ohne den ganz großen Moment. Zwar wurde er Torschützenkönig in der spanischen Liga, mit allerdings deutlich weniger Treffern als Lewandowski in Deutschland.

Darf sich Robert Lewandowski heute Abend Ballon-d'Or-Sieger 2021 nennen? GOAL blickt auf die Chancen und die gefährlichsten Konkurrenten des Bayern-Stürmers.

Robert Lewandowski beim Ballon d'Or: Die Schnellfakten zur Verleihung

VERANSTALTUNG Ballon d'Or 2021 ORT Theatre du Chatelet | Paris BEGINN Heute 20.30 Uhr SPIELER AUF DER SHORTLIST 30

Robert Lewandowski beim Ballon d'Or: Das sind die 30 Kandidaten

Insgesamt 30 Spieler stehen auf der Shortlist des französischen Fachmediums France Football, das den Ballon d'Or traditionell vergibt. Aus diesen 30 Spielern wählte eine Jury aus internationalen Fachjournalisten den Sieger. Jedes Jury-Mitglied vergab dabei an fünf Spieler Punkte nach dem Schlüssel 6, 4, 3, 2 und 1. Der Spieler mit den meisten Punkten bekommt den Ballon d'Or.

Bei der Wahl sollten folgende Kriterien in absteigender Relevanz berücksichtigt werden: 1. Individuelle und kollektive Leistung (Titel) in dem Jahr, 2. Klasse des Spielers (Talent und Fairplay), 3. Bewertung der bisherigen Karriere des Spielers. Die Kandidaten in der Übersicht:

Spieler Klub Nationalität Nicolo Barella Inter Mailand Italien Karim Benzema Real Madrid Frankreich Leonardo Bonucci Juventus Turin Italien Giorgio Chiellini Juventus Turin Italien Kevin De Bruyne Manchester City Belgien Ruben Dias Manchester City Portugal Gianluigi Donnarumma AC Mailand / Paris Saint-Germain Italien Bruno Fernandes Manchester United Portugal Phil Foden Manchester City England Erling Haaland Borussia Dortmund Norwegen Jorginho FC Chelsea Italien Harry Kane Tottenham Hotspur England N'Golo Kante FC Chelsea Frankreich Simon Kjaer AC Mailand Dänemark Robert Lewandowski FC Bayern München Polen Romelu Lukaku Inter Mailand / FC Chelsea Belgien Riyad Mahrez Manchester City Algerien Lautaro Martinez Inter Mailand Argentinien Kylian Mbappe Paris Saint-Germain Frankreich Lionel Messi FC Barcelona / Paris Saint-Germain Argentinien Luka Modric Real Madrid Kroatien Gerard Moreno FC Villarreal Spanien Mason Mount FC Chelsea England Neymar Paris Saint-Germain Brasilien Pedri FC Barcelona Spanien Cristiano Ronaldo Juventus Turin / Manchester United Portugal Mohamed Salah FC Liverpool Ägypten Raheem Sterling Manchester City England Luis Suarez Atletico Madrid Uruguay

Gewinnt Robert Lewandowski den Ballon d'Or? Das spricht für den Polen

Ganz klar: Robert Lewandowski hat das wohl beste Jahr seiner Karriere hinter sich. In der Bundesliga erzielte er in der Saison 2020/21 sagenhafte 41 Tore und übertraf damit die lange Zeit als Rekord für die Ewigkeit geltende Bestmarke von Gerd Müller, der 1971/72 40 Tore schoss.

Längst gilt der Pole auch außerhalb Deutschlands als einer der besten, wenn nicht gar der beste Stürmer überhaupt. Mit seinen 41 Treffern sicherte sich Lewandowski bereits den Goldenen Schuh als Europas bester Torschütze der abgelaufenen Saison - und zwar mit großem Abstand.

Zudem konnte sich Lewandowski im Jahr 2020 bereits bei der Weltfußballerwahl durchsetzen, was sein internationales Standing noch einmal nach oben schraubte. Die Verleihung des Ballon d'Or 2020, bei der Lewandowski als Top-Favorit gegolten hätte, fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus. Es gibt durchaus Stimmen, die meinen, der Titel in diesem Jahr müsse auch die Leistungen aus 2020 widerspiegeln. Offiziell indes ist das nicht der Fall.

Europas beste Torschützen der Saison 2020/21

Spieler Klub Tore Robert Lewandowski FC Bayern München 41 Lionel Messi FC Barcelona 30 Cristiano Ronaldo Juventus Turin 29 Andre Silva Eintracht Frankfurt 28 Erling Haaland Borussia Dortmund 27

Gewinnt Robert Lewandowski den Ballon d'Or? Das spricht gegen den Bayern-Stürmer

Einige Argumente sprechen jedoch auch gegen Lewandowski bzw. für andere Kandidaten. Das wohl wichtigste Argument: Im Gegensatz zu 2020, als die Bayern die Champions League gewinnen konnten, fehlt Lewandowski in diesem Jahr der internationale Titel. Für die Bayern war bereits im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain Schluss.

Hier haben vor allem zwei Spieler mehr vorzuweisen: der Italiener Jorginho, der sowohl die Champions League mit dem FC Chelsea als auch die Europameisterschaft mit Italien gewann und bereits zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde. Und Lionel Messi, der seine Karriere vollendete und bei der Copa America den ersten wichtigen Titel mit Argentinien gewann. Lewandowski hingegen konnte mit Polen bei der EM nicht glänzen und schied sieglos bereits in der Vorrunde aus. Immerhin: Lewandowski erzielte drei der vier polnischen Treffer.

Was die Chancen des 33-Jährigen ebenfalls mindert: Die Bundesliga hat nicht die internationale Strahlkraft wie etwa die Premier League oder die spanische Liga. Dies könnte bei dem einen oder anderen Stimmberechtigten im Zweifel vielleicht den Ausschlag geben. Der bislang letzte Bundesligasieler, der den Ballon d'Or gewann, war 1996 Matthias Sammer. Damals war die Auszeichnung noch gleichbedeutend mit der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres.

Gewinnt Robert Lewandowski den Ballon d'Or? Die Favoriten

Bei den Wettanbietern läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Lionel Messi (1,60) und Robert Lewandowski (2,20 bis 2,25) hinaus. Der Argentinier hat bei den Quoten die Nase knapp vorne, der Abstand zu den folgenden Spielern um Karim Benzema (25,00 bis 31,00) ist gewaltig.

Die Sieger des Ballon d'Or/FIFA Ballon d'Or seit 2000

Jahr Sieger 2000 Luis Figo 2001 Michael Owen 2002 Ronaldo 2003 Pavel Nedved 2004 Andriy Shevchenko 2005 Ronaldinho 2006 Fabio Cannavaro 2007 Kaka 2008 Cristiano Ronaldo 2009 Lionel Messi 2010 Lionel Messi 2011 Lionel Messi 2012 Lionel Messi 2013 Cristiano Ronaldo 2014 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi 2016 Cristiano Ronaldo 2017 Cristiano Ronaldo 2018 Luka Modric 2019 Lionel Messi 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergeben

Von 2010 bis 2015 wurde der Ballon d'Or von France Football und der FIFA als gemeinsame Auszeichnung des Weltfußballers vergeben.