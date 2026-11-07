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Rizespor vs. Erzurumspor FK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Rizespor - Erzurumspor FK
Rizespor
Erzurumspor FK
Süper Lig

In der Süper Lig spielt Rizespor gegen Erzurumspor FK. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Rizespor vs. Erzurumspor FK: Anstoßzeit

crest
Süper Lig - Spielwoche 11
Caykur Didi Stadyumu

Im Çaykur Didi Stadyumu empfängt Rizespor den Aufsteiger Erzurumspor FK zum Süper-Lig-Duell. Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und kämpfen um wichtige Punkte im weiteren Saisonverlauf.

Rizespor hat zuletzt eine schwierige Phase durchgemacht. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte das Team von Trainer Recep Ucar lediglich zwei Punkte, kassierte dabei Niederlagen gegen Trabzonspor, Çorum FK und Fenerbahçe. Die Heimstärke muss die Mannschaft dringend unter Beweis stellen.

Erzurumspor FK reist mit deutlich mehr Rückenwind an. Serkan Özbalta hat sein Team gut eingestellt: Drei Siege aus den letzten fünf Auswärtsspielen sprechen für eine Mannschaft, die in der Fremde besser funktioniert als manch einer erwartet hätte.

Das direkte Duell dieser beiden Klubs hat in den vergangenen Jahren keine klare Dominanz einer Seite gezeigt. Die Begegnungen verliefen ausgeglichen, was dem heutigen Spiel eine gewisse Offenheit verleiht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Rizespor und Erzurumspor FK los?

Rizespor kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete torlos gegen Kocaelispor, davor verlor das Team mit 3:4 gegen Trabzonspor. In diesen fünf Begegnungen erzielte Rizespor sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Eine Serie ohne Sieg prägt das Bild der Heimmannschaft aktuell deutlich.

Erzurumspor FK zeigt sich in besserer Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Zuletzt unterlag die Mannschaft mit 1:3 gegen Çorum FK, davor gab es aber überzeugende Erfolge gegen Gaziantep FK (3:1 auswärts) und Eyüpspor (2:0). Insgesamt erzielte Erzurumspor FK in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte vier.

RIZ

RIZ - Form

GÖZ
U2-2
FB
N0-3
COB
N2-1
TRS
N3-4
KOB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ERZ

ERZ - Form

SAM
S1-0
ALS
U0-0
EYU
S2-0
GAZ
S1-3
COB
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Rizespor vs. Erzurumspor FK: Aufstellungen

Rizespor vs Erzurumspor FK Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Ucar

Rizespor vs. Erzurumspor FK: Form

RIZ

RIZ - Form

GÖZ
U2-2
FB
N0-3
COB
N2-1
TRS
N3-4
KOB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ERZ

ERZ - Form

SAM
S1-0
ALS
U0-0
EYU
S2-0
GAZ
S1-3
COB
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Rizespor vs. Erzurumspor FK: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RizesporUnentschiedenErzurumspor FK
1
1
3
Pokal
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
2
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
0
END
Türkei 1. Lig
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
1
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
1
END
Türkei 1. Lig
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
3
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
1
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
4
END
Süper Lig
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
0
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
2
END
5Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Rizespor vs. Erzurumspor FK: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
S
S
S
S
N
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
S
S
S
U
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
S
S
S
S
S
4
KasımpaşaKasımpaşaKAS
115511711+620
S
U
S
S
N
5
BeşiktaşBeşiktaşBJK
106132012+819
U
S
N
S
N
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
S
U
S
N
N
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
N
N
S
S
S
8
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
S
N
S
S
N
9
GöztepeGöztepeGÖZ
104332117+415
S
S
S
S
U
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
S
N
S
U
S
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
N
S
S
U
S
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
N
N
N
U
S
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
U
N
N
N
U
14
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
103251218-611
S
N
N
U
N
15
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
N
S
N
U
U
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
N
N
N
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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