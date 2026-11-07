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Rizespor vs. Erzurumspor FK: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 05:30 Caykur Didi Stadyumu

Im Çaykur Didi Stadyumu empfängt Rizespor den Aufsteiger Erzurumspor FK zum Süper-Lig-Duell. Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und kämpfen um wichtige Punkte im weiteren Saisonverlauf.

Rizespor hat zuletzt eine schwierige Phase durchgemacht. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte das Team von Trainer Recep Ucar lediglich zwei Punkte, kassierte dabei Niederlagen gegen Trabzonspor, Çorum FK und Fenerbahçe. Die Heimstärke muss die Mannschaft dringend unter Beweis stellen.

Erzurumspor FK reist mit deutlich mehr Rückenwind an. Serkan Özbalta hat sein Team gut eingestellt: Drei Siege aus den letzten fünf Auswärtsspielen sprechen für eine Mannschaft, die in der Fremde besser funktioniert als manch einer erwartet hätte.

Das direkte Duell dieser beiden Klubs hat in den vergangenen Jahren keine klare Dominanz einer Seite gezeigt. Die Begegnungen verliefen ausgeglichen, was dem heutigen Spiel eine gewisse Offenheit verleiht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Rizespor und Erzurumspor FK los?

Rizespor kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete torlos gegen Kocaelispor, davor verlor das Team mit 3:4 gegen Trabzonspor. In diesen fünf Begegnungen erzielte Rizespor sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Eine Serie ohne Sieg prägt das Bild der Heimmannschaft aktuell deutlich.

Erzurumspor FK zeigt sich in besserer Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Zuletzt unterlag die Mannschaft mit 1:3 gegen Çorum FK, davor gab es aber überzeugende Erfolge gegen Gaziantep FK (3:1 auswärts) und Eyüpspor (2:0). Insgesamt erzielte Erzurumspor FK in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte vier.

Rizespor vs. Erzurumspor FK: Aufstellungen

Rizespor vs. Erzurumspor FK: Form

Rizespor vs. Erzurumspor FK: Bilanz direkte Duelle

Rizespor vs. Erzurumspor FK: Die Tabellen