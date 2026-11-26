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Wann ist Anstoß bei Rizespor gegen Kasımpaşa?

Süper Lig - Spielwoche 13 27. Nov. 2026 - 12:00 Caykur Didi Stadyumu

Im Caykur Didi Stadyumu in Rize empfängt Rizespor in der Süper Lig Kasımpaşa. Es ist ein Ligaspiel zwischen einem Team aus dem Mittelfeld und einem Verfolger aus der oberen Tabellenhälfte.

Rizespor liegt auf Rang zehn und holte zuletzt einen 2:0-Erfolg bei Amed Sportif. Trainer Recep Ucar sah davor ein 2:1 gegen Erzurumspor FK und ein 0:0 gegen Kocaelispor.

Die Bilanz der letzten fünf Spiele ist dennoch durchwachsen. Auf das 3:4 gegen Trabzonspor folgte eine Niederlage bei Corum FK, die Defensive gab in dieser Phase mehrfach Rätsel auf.

Kasımpaşa reist als Tabellenfünfter an und hat unter Alfred Schreuder zuletzt Fahrt aufgenommen. Beim 2:1 gegen Alanyaspor gelang der vierte Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen.

Davor holte Kasımpaşa ein 2:2 gegen Beşiktaş und gewann bei Gaziantep FK mit 2:0. Auch im Pokal setzte sich das Team gegen Corluspor 1947 mit 3:1 durch.

So trifft ein formschwächeres Heimteam auf einen Gegner, der kaum noch verliert. Wer die Partie verfolgen will, findet unten alle Infos zu TV-Sender, Live-Stream und Anstoßzeit.

Wie lief die Woche bei Rizespor und Kasımpaşa?

Rizespor holte aus den letzten fünf Ligaspielen zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team mit 2:0 bei Amed Sportif, davor mit 2:1 gegen Erzurumspor FK. Dem 3:4 gegen Trabzonspor stand ein 0:0 gegen Kocaelispor gegenüber. Insgesamt erzielte Rizespor acht Tore und kassierte sieben.

Kasımpaşa gewann vier der letzten fünf Spiele und spielte einmal unentschieden, eine Niederlage steht nicht zu Buche. Zuletzt gelang ein 2:1 gegen Alanyaspor, dazu kamen ein 2:2 gegen Beşiktaş und ein 3:1 im Pokal gegen Corluspor 1947. Die Bilanz lautet 10:4 Tore, zwei Partien blieben ohne Gegentreffer.

Mit welchen Aufstellungen spielen Rizespor und Kasımpaşa?

In welcher Form sind Rizespor und Kasımpaşa?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Rizespor und Kasımpaşa in der Tabelle?