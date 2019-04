Rivaldo exklusiv: Wegen Louis van Gaal habe ich den FC Barcelona verlassen

2002 verließ Rivaldo Barcelona vor Ablauf seines Vertrages. Nun hat er über den Grund gesprochen, der dafür ausschlaggebend war.

EXKLUSIV

Brasiliens Fußball-Ikone Rivaldo hat verraten, warum er den im Sommer 2002 vor Ablauf seines Vertrages praktisch über Nacht verlassen und sich dem angeschlossen hat. Der Grund: Trainer Louis van Gaal.

"Barcelona hat van Gaal als neuen Trainer eingestellt, aber weder er noch ich wollten ein weiteres Mal zusammenarbeiten. Ich wollte nicht unter ihm spielen und wir haben eine Übereinkunft gefunden, meinen Vertrag aufzulösen, damit ich zu Milan wechseln konnte", erzählt Rivaldo exklusiv gegenüber Goal und SPOX und fügte an: "Ich hatte eigentlich vor, beim FC Barcelona zu bleiben, aber mit van Gaal war das nicht möglich. Ich denke, ich habe Barca erhobenen Hauptes und nicht durch die Hintertür verlassen."

Rivaldo und van Gaal stritten über die beste Position

Van Gaal trainierte Rivaldo und die Katalanen bereits in den Jahren von 1997 bis 2000. In der dritten gemeinsamen Spielzeit entbrannte ein Streit zwischen den beiden über die beste Position für den Brasilianer. Rivaldo spielte am liebsten im Zentrum als Spielmacher, während van Gaal ihn bevorzugt auf dem linken Flügel aufbot.

Rivaldo spielte insgesamt fünf Jahre für den FC Barcelona (1997 bis 2002) für den FC Barcelona und gewann in dieser Zeit zweimal die spanische Meisterschaft (1998, 1999) sowie einmal die (1998). Insgesamt erzielte er 130 für Barca. 1999 gewann er den Ballon d'Or. Direkt in seiner ersten Saison bei den Rossoneri feierte er den Gewinn der .