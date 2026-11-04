Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Conference League
team-logoRiga FC
Skonto Stadium
team-logoFK Jablonec
Unterstützt von

Riga FC vs. FK Jablonec heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Riga FC - FK Jablonec
Riga FC
FK Jablonec
Conference League

In der Conference League spielt Riga FC gegen FK Jablonec. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
ÖsterreichSky Austria
SchweizBlue Sport
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Riga FC vs. FK Jablonec: Anstoßzeit

crest
Conference League - Spielwoche 3
Skonto Stadium

Das Spiel zwischen Riga FC und FK Jablonec beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Riga FC vs. FK Jablonec heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Riga FC und FK Jablonec los?

Riga FC kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, drei Unentschieden und keiner Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Letten von Ogre United torlos mit 0:0 in der lettischen Virsliga. Zuvor gelang ein deutlicher 5:2-Auswärtssieg bei Grobina. In der Conference League holte Riga FC gegen Pafos FC und Qairat Almaty jeweils ein 1:1-Unentschieden – insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte drei.

FK Jablonec präsentiert sich in weit schlechterer Verfassung: Aus den letzten fünf Spielen holte der Klub nur einen Sieg bei drei Niederlagen und einem Unentschieden. Das jüngste Spiel endete mit einer deutlichen 0:5-Heimpleite gegen Slavia Prag in der tschechischen Liga. In der Conference League blieb Jablonec gegen Brighton torlos und unterlag SC Freiburg mit 2:3 – insgesamt wurden sechs Tore erzielt und zwölf kassiert.

RIG

RIG - Form

KAL
U1-1
SKS
S2-1
PAF
U1-1
GRO
S2-5
OUN
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
JAB

JAB - Form

SCF
N3-2
VPL
N2-3
BHA
U0-0
HRA
S1-2
SLP
N0-5
Tor erzielt (kassiert)
6/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Riga FC vs. FK Jablonec: Aufstellungen

Riga FC vs FK Jablonec Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Gula

Riga FC vs. FK Jablonec: Form

RIG

RIG - Form

KAL
U1-1
SKS
S2-1
PAF
U1-1
GRO
S2-5
OUN
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
JAB

JAB - Form

SCF
N3-2
VPL
N2-3
BHA
U0-0
HRA
S1-2
SLP
N0-5
Tor erzielt (kassiert)
6/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Riga FC vs. FK Jablonec: Bilanz direkte Duelle

Riga FC vs. FK Jablonec: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen