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Riga FC vs. FK Jablonec: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 15:00 Skonto Stadium

Das Spiel zwischen Riga FC und FK Jablonec beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Riga FC vs. FK Jablonec heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Riga FC und FK Jablonec los?

Riga FC kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, drei Unentschieden und keiner Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Letten von Ogre United torlos mit 0:0 in der lettischen Virsliga. Zuvor gelang ein deutlicher 5:2-Auswärtssieg bei Grobina. In der Conference League holte Riga FC gegen Pafos FC und Qairat Almaty jeweils ein 1:1-Unentschieden – insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte drei.

FK Jablonec präsentiert sich in weit schlechterer Verfassung: Aus den letzten fünf Spielen holte der Klub nur einen Sieg bei drei Niederlagen und einem Unentschieden. Das jüngste Spiel endete mit einer deutlichen 0:5-Heimpleite gegen Slavia Prag in der tschechischen Liga. In der Conference League blieb Jablonec gegen Brighton torlos und unterlag SC Freiburg mit 2:3 – insgesamt wurden sechs Tore erzielt und zwölf kassiert.

Riga FC vs. FK Jablonec: Aufstellungen

Riga FC vs. FK Jablonec: Form

Riga FC vs. FK Jablonec: Bilanz direkte Duelle

Riga FC vs. FK Jablonec: Die Tabellen