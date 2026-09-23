Wie türkische Medien wie etwa HT Spor übereinstimmend berichten, steht Rio-Weltmeister Jerome Boateng unmittelbar vor seinem Debüt als Co-Trainer beim türkischen Erstligisten Trabzonspor. Der türkische Traditionsklub reagiert damit auf den schwachen Saisonstart in der Süper Lig sowie das vorzeitige Aus in der Qualifikation zur Europa League, wo man gegen Ferencvaros Budapest den Kürzeren zog.

Um den Umschwung einzuleiten, trennten sich die Verantwortlichen bereits von Cheftrainer Fatih Tekke und verpflichteten Thomas Reis als neuen Coach. Dem ehemaligen Bochumer Trainer gelang das Debüt fulminant: Gegen Meister Galatasaray siegte Trabzon dank einer Gala des erst im Sommer vom FC Liverpool verpflichteten Superstars Mohamed Salah mit 4:0.

Zur personellen Neuaufstellung gehört nun auch der Weltmeister von 2014: Boateng soll als Assistenztrainer von Reis installiert werden, wobei sich beide Parteien bereits grundsätzlich über eine Zusammenarbeit einig sind.

Der 76-fache deutsche Nationalspieler wird in Kürze in Trabzon erwartet, um das Arbeitspapier offiziell zu unterzeichnen. Für den Ex-Profi markiert die Anstellung an der Schwarzmeerküste die erste Trainerstation im Profifußball seiner Karriere überhaupt. Von April bis August 2025 war Boateng bereits 13 Spiele lang Co-Trainer unter Andreas Wieland bei den Amateuren des LASK, wo er wenig später auch seine Laufbahn als Spieler offiziell beendete.

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Wann wurde Jerome Boateng Weltmeister?

Seine erfolgreichste Zeit verbrachte der Innenverteidiger beim FC Bayern München. In knapp zehn Jahren an der Säbener Straße heimste er eine eindrucksvolle Titelsammlung ein: Neun deutsche Meisterschaften, zwei Champions-League-Siege sowie fünf Triumphe im DFB-Pokal stehen auf seinem Konto.

Den Höhepunkt feierte der mittlerweile 38-Jährige 2014 im Trikot der DFB-Elf beim WM-Gewinn in Brasilien. Neben den Bayern führte ihn seine Laufbahn im Profifußball unter anderem zu Hertha BSC, dem Hamburger SV, Manchester City, Olympique Lyon, US Salernitana sowie zuletzt nach Österreich zum LASK.