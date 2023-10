"Riesige Probleme": Dietmar Hamann warnt FC Bayern trotz Erfolgsserie

Experte Dietmar Hamann geht mit den Bayern trotz der jüngsten Erfolgsserie hart ins Gericht.

WAS IST PASSIERT? TV-Experte Dietmar Hamann hat sich in seiner Kolumne für Sky dem FC Bayern München gewidmet. Trotz der jüngsten Erfolgsserie ist der 50-Jährige nicht besonders von den Auftritten des FCB angetan.

WAS WURDE GESAGT? "Durch ihre individuelle Klasse finden sie immer Wege zu gewinnen, aber in Sachen Spielfluss und Homogenität lässt bei ihnen vieles zu wünschen übrig. Bayern hatte in dieser Saison zwei sehr gute Gegner, Leipzig und Leverkusen, und gegen beide waren sie spielerisch unterlegen, auch wenn sie jeweils einen Punkt geholt haben. Auf Dauer wird das nicht gutgehen und vielleicht wird es schon in zehn Tagen in Dortmund nicht mehr reichen", schrieb Hamann.

Für Hamann spiele der FC Bayern seit sechs Monaten "denselben Fußball, mit wenig Spielkontrolle und Stabilität, und es ändert sich nichts". Und weiter: "Wenn ich das Problem erkenne, muss ich versuchen es zu beheben mit den Spielern, die ich zur Verfügung habe."

Mit Blick auf das defensive Mittelfeld sagte Hamann: "Kimmich, Goretzka und Laimer musst du deutlich sagen, was du von ihnen willst. Und wenn sie das nicht machen, spielen sie nicht." Der Vize-Weltmeister ist sich zudem nicht sicher, ob der Transfer eines Sechsers im Winter den FC Bayern sofort weiterbringen würde. Vielmehr sei es "ungewiss, ob die Münchner im Winter einen anderen defensiven Mittelfeldspieler finden, der ihnen die nötige defensive Stabilität bringt".

Daher warnte Hamann die Bayern vor einer schwierigen Situation: "Ich weiß nicht, ob Tuchel sich ohne Sechser durchhangeln will, aber wenn du nicht aufpasst, weiter so Fußball spielst, mal wichtige Spiele verlierst und Selbstzweifel kommen, kannst du in der Liga im Winter schon riesige Probleme bekommen."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ungeachtet der Kritik Hamanns ist der FC Bayern in der laufenden Spielzeit noch ungeschlagen. In der Bundesliga liegen die Münchner mit 20 Zählern nach acht Spielen nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Leverkusen, in der Champions League und im DFB-Pokal gab es vier Siege aus vier Begegnungen.