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Österreich 1. Bundesliga
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Ried vs. LASK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Ried - LASK
Ried
LASK
Österreich 1. Bundesliga

In der Österreich 1. Bundesliga spielt Ried gegen LASK. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Ried vs. LASK: Anstoßzeit

crest
Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 12
Innviertel Arena

In der Österreich 1. Bundesliga empfängt Ried den LASK in der Innviertel Arena. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld und an der Spitze der Liga.

Ried kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team von Trainer Mario Despotovic zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Zuletzt trennte man sich von Altach mit 1:1.

Der LASK präsentiert sich derzeit in starker Verfassung. Dietmar Kühbauers Mannschaft gewann zuletzt vier der letzten fünf Pflichtspiele und ist auch in der Champions League aktiv. Der Auswärtssieg bei Sporting CP unterstreicht die aktuelle Stärke des Linzer Klubs.

Besonders bemerkenswert: In der Pokal-Begegnung zwischen beiden Teams Ende Oktober lieferten sich Ried und LASK ein torreiches Duell, das LASK mit 5:4 für sich entschied. Die Offensive des LASK ist derzeit in Topform.

Ried belegt in der Bundesliga-Tabelle den sechsten Platz, LASK steht auf Rang drei. Ein Sieg für die Gastgeber wäre ein wichtiges Signal im Kampf um die obere Tabellenhälfte.

Nachfolgend finden Sie alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und per Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Ried und LASK los?

Ried kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich Ried von Altach mit 1:1. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Sturm Graz sowie einen 3:2-Sieg gegen Austria Wien. Insgesamt erzielte Ried in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sieben.

Der LASK weist aus den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage auf. Zuletzt bezwang der LASK WSG Tirol mit 2:1 in der Bundesliga. Dazu kommen ein 5:4-Pokalsieg gegen Ried und ein 3:2-Auswärtserfolg bei Sporting CP in der Champions League. Der LASK erzielte in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte acht.

RIE

RIE - Form

WSG
S1-2
WIE
S3-2
SGR
U2-2
LAS
N5-4
ALT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
12/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
LAS

LAS - Form

SCP
S2-3
SAL
N1-3
RIE
S5-4
WSG
S2-1
SBR
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
15/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Ried vs. LASK: Aufstellungen

Ried vs LASK Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Despotovic

Ried vs. LASK: Form

RIE

RIE - Form

WSG
S1-2
WIE
S3-2
SGR
U2-2
LAS
N5-4
ALT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
12/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
LAS

LAS - Form

SCP
S2-3
SAL
N1-3
RIE
S5-4
WSG
S2-1
SBR
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
15/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Ried vs. LASK: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RiedUnentschiedenLASK
1
1
3
Pokal
LASK badge
LASK
LAS
5
Ried badge
Ried
RIE
4
END
Österreich 1. Bundesliga
LASK badge
LASK
LAS
4
Ried badge
Ried
RIE
1
END
Pokal
Ried badge
Ried
RIE
1
LASK badge
LASK
LAS
2
END
Österreich 1. Bundesliga
Ried badge
Ried
RIE
1
LASK badge
LASK
LAS
1
END
Österreich 1. Bundesliga
LASK badge
LASK
LAS
1
Ried badge
Ried
RIE
3
END
6Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Ried vs. LASK: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Rapid WienRapid WienRAP
121101399+3033
S
S
S
S
S
2
RB SalzburgRB SalzburgSAL
11830296+2327
S
S
S
U
S
3
LASKLASKLAS
117132613+1322
S
N
S
N
U
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
115421913+619
U
U
S
S
N
5
HartbergHartbergHAR
115242019+117
S
S
N
S
U
6
RiedRiedRIE
114431918+116
U
U
S
S
S
7
WSG TirolWSG TirolWSG
113351417-312
N
U
S
N
N
8
Grazer AKGrazer AKGAK
11245827-1910
N
U
N
U
U
9
AltachAltachALT
113171117-610
U
S
N
S
N
10
Austria LustenauAustria LustenauLUS
112271329-168
N
N
N
N
S
11
Austria WienAustria WienWIE
112181022-127
N
N
N
N
U
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
12138826-186
N
U
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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