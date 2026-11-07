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Ried vs. LASK: Anstoßzeit

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 13:30 Innviertel Arena

In der Österreich 1. Bundesliga empfängt Ried den LASK in der Innviertel Arena. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld und an der Spitze der Liga.

Ried kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team von Trainer Mario Despotovic zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Zuletzt trennte man sich von Altach mit 1:1.

Der LASK präsentiert sich derzeit in starker Verfassung. Dietmar Kühbauers Mannschaft gewann zuletzt vier der letzten fünf Pflichtspiele und ist auch in der Champions League aktiv. Der Auswärtssieg bei Sporting CP unterstreicht die aktuelle Stärke des Linzer Klubs.

Besonders bemerkenswert: In der Pokal-Begegnung zwischen beiden Teams Ende Oktober lieferten sich Ried und LASK ein torreiches Duell, das LASK mit 5:4 für sich entschied. Die Offensive des LASK ist derzeit in Topform.

Ried belegt in der Bundesliga-Tabelle den sechsten Platz, LASK steht auf Rang drei. Ein Sieg für die Gastgeber wäre ein wichtiges Signal im Kampf um die obere Tabellenhälfte.

Nachfolgend finden Sie alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und per Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Ried und LASK los?

Ried kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich Ried von Altach mit 1:1. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Sturm Graz sowie einen 3:2-Sieg gegen Austria Wien. Insgesamt erzielte Ried in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sieben.

Der LASK weist aus den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage auf. Zuletzt bezwang der LASK WSG Tirol mit 2:1 in der Bundesliga. Dazu kommen ein 5:4-Pokalsieg gegen Ried und ein 3:2-Auswärtserfolg bei Sporting CP in der Champions League. Der LASK erzielte in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte acht.

Ried vs. LASK: Aufstellungen

Ried vs. LASK: Form

Ried vs. LASK: Bilanz direkte Duelle

Ried vs. LASK: Die Tabellen