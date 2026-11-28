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Wann ist Anstoß bei Ried gegen Hartberg?

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 14 29. Nov. 2026 - 08:30 Innviertel Arena

In der Österreich 1. Bundesliga empfängt Ried in der Innviertel Arena den TSV Hartberg. Es ist ein Duell zwischen dem Sechsten und dem Vierten der Tabelle.

Ried geht mit gemischten Gefühlen in die Partie. Zuletzt gab es ein 2:1 aus Sicht der Gäste bei Wolfsberger AC, aber auch ein 2:4 gegen LASK und ein 1:1 gegen Altach. Trainer Mario Despotovic muss seine Mannschaft nach wechselhaften Wochen stabilisieren.

Hartberg reist mit der besseren Tabellenposition an. Die Mannschaft von Markus Schopp gewann zuletzt 3:0 gegen Altach und 4:0 bei Grazer AK, verlor aber am 21. November mit 1:2 gegen LASK.

Der Blick auf die Direktduelle spricht klar für die Gäste. Hartberg gewann alle fünf zuletzt erfassten Bundesliga-Begegnungen, zuletzt am 30. August mit 3:2 gegen Ried.

Für Ried bietet sich vor heimischem Publikum die Gelegenheit, diese Serie zu beenden. Für Hartberg geht es darum, den vierten Platz zu verteidigen.

Wie Sie die Partie verfolgen können, erfahren Sie in den folgenden Informationen zu Übertragung und Anstoßzeit.

Was war zuletzt bei Ried und Hartberg los?

Ried holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen und Testspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft am 22. November bei Wolfsberger AC mit 2:1. Davor stand ein 2:4 gegen LASK in der Liga, und im Pokal gab es gegen LASK ein 4:5. Ein 2:2 im Testspiel gegen First Vienna FC und ein 1:1 gegen Altach ergänzen die Serie.

Hartberg kommt auf drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Auf das 1:2 gegen LASK am 21. November folgten zuvor ein 3:0 gegen Altach und ein 4:0 bei Grazer AK. Dazu kommen ein 1:1 im Testspiel gegen Floridsdorfer AC und ein weiteres 1:1 im Pokal gegen Austria Wien, das in der Datenlage als Sieg geführt wird.

Mit welchen Aufstellungen treten Ried und Hartberg an?

In welcher Form sind Ried und Hartberg?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Ried und Hartberg in der Tabelle?