"Richtig unzufrieden": Victor Boniface will Bayer Leverkusen wohl unbedingt verlassen

Stürmer Victor Boniface will Bayer Leverkusen im Januar unbedingt verlassen. Das berichtet Sky. Demnach habe der Angreifer seine Berater darüber informiert, dass er erneut auf Leihbasis bei einem anderen Verein anheuern möchte. Boniface sei bei Bayer "richtig unzufrieden", heißt es.

Und diese Unzufriedenheit hat einen aktuellen Grund: Vor wenigen Tagen nominierte Leverkusen Jonas Hofmann für den verletzten Martin Terrier für den Europa-League-Kader nach. Ein Schlag ins Gesicht für Boniface, der sich große Hoffnungen gemacht hatte, nachrücken zu dürfen.

Dass die Bayer-Entscheidung pro Hofmann nicht grob falsch war, zeigte sich allerdings direkt am Donnerstagabend: Der ehemalige Dortmunder schnürte beim Auswärtsspiel gegen OFI Kreta in Durchgang eins binnen weniger als drei Minuten einen Doppelpack, darunter ein sehenswerter Treffer aus der Distanz.

Die erneute Nichtberücksichtigung für den Europapokal bedeutet derweil für Boniface einen weiteren Rückschlag. Erst vor knapp zwei Wochen sorgte er für Schlagzeilen, als er beim 4:3-Auswärtssieg seiner Mannschaft in der Bundesliga gegen Mainz 05 bereits in der 84. Minute in den Katakomben der Mewa Arena verschwand. Der Grund: Cheftrainer Carles Martinez hatte sein Wechselkontingent ausgeschöpft und dabei zuletzt den offensiven Mittelfeldspieler Hofmann für Stürmer Patrick Schick in die Begegnung gebracht.

Nächste Spiele TSG Bundesliga 10:30 B04 Ansehen

Für diesen Frust-Abgang gab es später einen öffentlichen Anpfiff von Coach Martinez. Auch B04-Sportchef Simon Rolfes war nicht begeistert, hob aber auch hervor: "Grundsätzlich bin ich mit Bonis Entwicklung sehr zufrieden. In den vergangenen Monaten ist er von Woche zu Woche fitter geworden. Natürlich hat er noch Luft nach oben, und jeder Spieler möchte gern spielen. Er verhält sich aber insgesamt völlig korrekt und ist ein guter Bestandteil der Mannschaft und des Trainings."

Getty Images

Boniface sammelte trotzdem in dieser Saison nur fünf Einsatzminuten - beim 2:3 gegen Aufsteiger Elversberg am ersten Spieltag. Dass die Interessenten für einen Wechsel im Winter bei Boniface angesichts dieser Ausgangslage und der Erfahrungen der Leihe zu Werder Bremen in der Vorsaison Schlange stehen, darf indes bezweifelt werden. Dort hatte er nach Verletzungsproblemen (Knorpelschaden im Knie) auch Schwierigkeiten mit der Fitness.

Vor allem Wüstenklubs zeigten in den vergangenen Jahren allerdings Interesse an ihm. So platzte im Januar 2025 ein Wechsel zu Cristiano Ronaldos Verein Al-Nassr auf der Zielgeraden. Als Ablösesumme waren damals 70 Millionen Euro im Gespräch.

Boniface wechselte 2023 für 22,6 Millionen Euro von Royale Union Saint-Gilloise zu Bayer. Er schlug auf Anhieb ein und gewann mit dem Klub in seiner Debütsaison das Double. In insgesamt 62 Einsätzen für Leverkusen gelangen ihm 32 Tore und 13 Assists. Der Vertrag des nigerianischen Nationalspielers läuft noch bis 2028.