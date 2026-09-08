Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Andreas Königl

"Richtig faul, echt schlecht!" Barcelons Rodri macht sich über Gegner lustig

La Liga
Valencia - FC Barcelona
Valencia
FC Barcelona
Rodri

Barcelona fegte am Wochenende regelrecht über den FC Valencia hinweg, Superstar Rodri spottete noch während des Spiels über den Gegner.

Der FC Barcelona fegt unter Trainer Hansi Flick im Moment regelrecht durch die spanische LaLiga, schoss am Wochenende auch den FC Valencia mit 5:0 aus dem eigenen Stadion. Neuzugang Rodri, der vor der Saison von Manchester City kam, konnte sich deshalb noch während der Partie ein wenig Spott nicht verkneifen.

Der spanische Nationalspieler wurde wie Teamkollege Pau Cubarsi beim Stand von 3:0 für die Katalanen in der 62. Minute ausgewechselt und tauschte sich auf der Ersatzbank direkt mit dem Abwehrspieler aus. Das private Gespräch wurde von Kameras eingefangen und in der Sendung 'El Dia Despues' publik.

"Die sind echt faul diese Typen, richtig faul. Echt schlecht", spottete Rodri über den Gegner der Flick-Truppe und zeigte sich gleichzeitig offenbar auch etwas verwundert, dass seine Mannschaft so leichtes Spiel im Mestalla hatte.

Das Gespräch zwischen den beiden Barca-Stars ging weiter, wobei Rodri seine Teamkollegen um Aufklärung darüber bat, wie sich der Verein in der vergangenen Saison geschlagen hatte, nachdem Valencia nach drei Spieltagen aktuell das Schlusslicht in der Tabelle ist.

Rodri über Valencia: "Die sind furchtbar!"

Offenbar konnte er das aktuelle Niveau des Vereins nicht mit dessen Ruf als spanisches Spitzenklub in Einklang bringen. "Die sind furchtbar, die sind furchtbar. Auf welchem Platz ist Valencia letztes Jahr gelandet?", fragte er.

Rodris Kritik beschränkte sich nicht nur auf die allgemeine Leistung der Mannschaft, er wies ausdrücklich auf deren taktische Fehler und den Mangel an Ehrgeiz in der zweiten Halbzeit hin. "Die haben in der zweiten Halbzeit nicht einmal die Mittellinie überquert", sagte er.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen