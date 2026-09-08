"Richtig faul, echt schlecht!" Barcelons Rodri macht sich über Gegner lustig

Der FC Barcelona fegt unter Trainer Hansi Flick im Moment regelrecht durch die spanische LaLiga, schoss am Wochenende auch den FC Valencia mit 5:0 aus dem eigenen Stadion. Neuzugang Rodri, der vor der Saison von Manchester City kam, konnte sich deshalb noch während der Partie ein wenig Spott nicht verkneifen.

Der spanische Nationalspieler wurde wie Teamkollege Pau Cubarsi beim Stand von 3:0 für die Katalanen in der 62. Minute ausgewechselt und tauschte sich auf der Ersatzbank direkt mit dem Abwehrspieler aus. Das private Gespräch wurde von Kameras eingefangen und in der Sendung 'El Dia Despues' publik.

"Die sind echt faul diese Typen, richtig faul. Echt schlecht", spottete Rodri über den Gegner der Flick-Truppe und zeigte sich gleichzeitig offenbar auch etwas verwundert, dass seine Mannschaft so leichtes Spiel im Mestalla hatte.

Das Gespräch zwischen den beiden Barca-Stars ging weiter, wobei Rodri seine Teamkollegen um Aufklärung darüber bat, wie sich der Verein in der vergangenen Saison geschlagen hatte, nachdem Valencia nach drei Spieltagen aktuell das Schlusslicht in der Tabelle ist.

Rodri über Valencia: "Die sind furchtbar!"

Offenbar konnte er das aktuelle Niveau des Vereins nicht mit dessen Ruf als spanisches Spitzenklub in Einklang bringen. "Die sind furchtbar, die sind furchtbar. Auf welchem Platz ist Valencia letztes Jahr gelandet?", fragte er.

Rodris Kritik beschränkte sich nicht nur auf die allgemeine Leistung der Mannschaft, er wies ausdrücklich auf deren taktische Fehler und den Mangel an Ehrgeiz in der zweiten Halbzeit hin. "Die haben in der zweiten Halbzeit nicht einmal die Mittellinie überquert", sagte er.