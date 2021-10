Ex-United-Spieler Richard Eckersley: Einst kickte er mit Cristiano Ronaldo, heute verkauft er Milch

In jungen Jahren trainierte Richard Eckersley gemeinsam mit Cristiano Ronaldo. Mittlerweile geht der Engländer aber einer ganz anderen Tätigkeit nach.

HINTERGRUND

Die spektakuläre Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United versetzte eine ganze Stadt mitsamt Fans und (ehemaligen) Mitspielern in Ekstase. Auch bei einem hierzulande eher unbekannten Weggefährten löste der Wechsel ein melancholisches Gefühl aus.

"Ich habe viel darüber nachgedacht, als Cristiano Ronaldo zurückgekehrt ist. Das letzte Mal, als er bei United war, habe ich auch dort gespielt", erinnert sich Richard Eckersley im Interview mit The Athletic. Die Lebenswege der damaligen Kollegen hätten sich in der Folge jedoch kaum konträrer entwickeln können.

Mit CR7 auf dem Platz: Eckersley gibt sein Premier-League-Debüt

Als Ronaldo mit den Red Devils 2008 in der Champions League triumphierte, ackerte der vier Jahre jüngere Eckersley in der United-Reserve für seinen Traum, eines Tages auch mal große Titel zu gewinnen - Seite an Seite mit den großen Stars.

Der Engländer galt damals als vielversprechendes Talent, das angesichts seines stetigen Entwicklungsprozesses immer öfter bei den Profis unter Sir Alex Ferguson mittrainieren durfte.

Zwar hatte Eckersley auf seiner angestammten Rechtsverteidiger-Position mit Gary Neville und Rafael zwei absolute Leistungsträger vor sich. Dennoch durfte er schließlich im Januar 2009 Profiluft schnuppern: Zunächst im FA Cup gegen Tottenham (2:1) und drei Tage später auch in der Premier League beim 5:0-Sieg gegen West Ham.

In letztgenannter Partie ersetzte er Neville für die restliche Spielzeit und stand ganze 19 Minuten gemeinsam mit CR7 auf dem Platz. Bei diesem kurzen Vergnügen sollte es jedoch auch bleiben.

Wenige Monate später verabschiedete sich Ronaldo nach Madrid. Eckersley verbrachte noch ein Jahr in der Reserve, erhielt jedoch keinen Profivertrag und versuchte anschließend sein Glück bei diversen englischen Klubs sowie in der MLS.

Milchunternehmen statt Fußballgeschäft: "Jetzt bin ich Milchmann"

Bereits im Alter von 26 Jahren verabschiedete sich der Engländer 2015 aus dem Fußballgeschäft. Stattdessen wollte er sich seinem Familienleben widmen - und anschließend einer Geschäftsidee nachgehen, die mit dem runden Leder absolut nichts zu tun hat: der Produktion von nachhaltiger Hafermilch.

"Wir produzieren 25.000 Liter Milch pro Monat in Glasflaschen", so Eckerley über sein Projekt: "Wir haben 22 Mitarbeiter und wollen in den nächsten fünf Jahren der größte Milchlieferant in Großbritannien sein."

Unabhängig von den wirtschaftlichen Aussichten seines Unternehmens hat er seiner Konkurrenz im Milchbusiness jedenfalls schon eine Sache voraus: "Ich habe damals mit Ronaldo trainiert. Jetzt bin ich Milchmann und verkaufe Hafermilch."