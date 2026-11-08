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Frankreich Ligue 1
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Rennes gegen Lille heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Rennes - Lille
Rennes
Lille
Frankreich Ligue 1

Ein Leitfaden mit allem, was Ihr wissen müsst, um Rennes gegen Lille heute live in der Ligue 1 zu sehen.

Rennes gegen Lille mit einem VPN sehen: So geht’s

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Spielvorschau

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10
Roazhon Park

Rennes trifft im Roazhon Park in der Ligue 1 auf Lille. Die beiden Mannschaften gehen mit unterschiedlicher Form in die Partie.

Das von Franck Haise trainierte Rennes steht auf Tabellenplatz fünf und hat eine wechselhafte Serie von Ergebnissen hinter sich. Neben den europäischen Verpflichtungen zeigte das Team in der Liga schwankende Leistungen. Die deutliche 2:5-Niederlage gegen Nizza Ende Oktober war ein Rückschlag, doch der 3:0-Sieg gegen Straßburg zeigte, dass Rennes weiterhin zu Bestleistungen fähig ist.

Lille reist als Tabellendritter unter Davide Ancelotti an. Die Mannschaft ist durch die Champions League belastet, zeigt sich in der Liga aber widerstandsfähig. In den vergangenen fünf Spielen kassierte Lille in Europa eine bittere 2:4-Niederlage gegen Galatasaray. Der jüngste 1:0-Sieg gegen Lens in der Ligue 1 bietet jedoch eine Grundlage, auf der das Team aufbauen kann.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für Lille: Der Klub gewann drei der vergangenen fünf Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften in der Ligue 1. Im jüngsten Heimspiel dieser Serie im Roazhon Park gelang Rennes kein Sieg gegen Lille. Im März 2026 verlor Rennes mit 1:2.

Beide Mannschaften haben mit Verletzungssorgen zu kämpfen, und keine von ihnen ist wirklich in beständiger Form. Deshalb dürften Kleinigkeiten über den Ausgang der Partie entscheiden.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um Rennes gegen Lille live zu sehen.

Teamnews und Kader

Rennes vs Lille Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Rennes crest
Rennes
REN
Aufstellung
Lille crest
Lille
LIL
4-3-3
N. LemaitreN. LemaitreA. RouaultA. RouaultC. CresswellC. CresswellA. BoudlalA. BoudlalV. RongierV. RongierA. ThomassonA. ThomassonM. NagidaM. NagidaB. ReynoldsB. ReynoldsS. SzymanskiS. SzymanskiM. TamariM. TamariB. DiaB. DiaBerke ÖzerBerke ÖzerT. NianzouT. NianzouN. NgoyN. NgoyA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudN. MukauN. MukauBenjamin AndréBenjamin AndréMaurits KjärgaardMaurits KjärgaardHákon Arnar HaraldssonHákon Arnar HaraldssonEthan MbappéEthan MbappéS. DiaouneS. Diaoune
Lille crest
Lille
LIL
3-5-2
Rennes

Startelf

Lille

Trainer

  • F. Haise
  • D. Ancelotti

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