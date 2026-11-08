Rennes gegen Lille mit einem VPN sehen: So geht’s

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. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Rufe den offiziellen Sender auf. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 09:00 Roazhon Park

Rennes trifft im Roazhon Park in der Ligue 1 auf Lille. Die beiden Mannschaften gehen mit unterschiedlicher Form in die Partie.

Das von Franck Haise trainierte Rennes steht auf Tabellenplatz fünf und hat eine wechselhafte Serie von Ergebnissen hinter sich. Neben den europäischen Verpflichtungen zeigte das Team in der Liga schwankende Leistungen. Die deutliche 2:5-Niederlage gegen Nizza Ende Oktober war ein Rückschlag, doch der 3:0-Sieg gegen Straßburg zeigte, dass Rennes weiterhin zu Bestleistungen fähig ist.

Lille reist als Tabellendritter unter Davide Ancelotti an. Die Mannschaft ist durch die Champions League belastet, zeigt sich in der Liga aber widerstandsfähig. In den vergangenen fünf Spielen kassierte Lille in Europa eine bittere 2:4-Niederlage gegen Galatasaray. Der jüngste 1:0-Sieg gegen Lens in der Ligue 1 bietet jedoch eine Grundlage, auf der das Team aufbauen kann.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für Lille: Der Klub gewann drei der vergangenen fünf Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften in der Ligue 1. Im jüngsten Heimspiel dieser Serie im Roazhon Park gelang Rennes kein Sieg gegen Lille. Im März 2026 verlor Rennes mit 1:2.

Beide Mannschaften haben mit Verletzungssorgen zu kämpfen, und keine von ihnen ist wirklich in beständiger Form. Deshalb dürften Kleinigkeiten über den Ausgang der Partie entscheiden.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um Rennes gegen Lille live zu sehen.

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