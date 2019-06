Negativbeispiel Renato Sanches: Nationaltrainer Santos rät Joao Felix zu Benfica-Verbleib

Portugals Nationaltrainer würde einen Verbleib von Joao Felix bei Benfica befürworten. Dabei zieht er Vergleiche zu Renato Sanches vom FC Bayern.

Der portugiesische Nationaltrainer Fernando Santos hat dem 19-jährigen Talent Joao Felix geraten, bei seinem Klub zu bleiben. Als Negativbeispiel für einen zu frühen Wechsel führte Santos Bayern Münchens Renato Sanches an.

Santos ist der Meinung, dass es Joao Felix guttun würde, ein weiteres Jahr in zu verbringen. "Ich denke, es ist im Moment besser, zu bleiben. Seht, was mit Renato (Sanches) passiert ist", sagte Santos A Bola.

Joao Felix nach erster Profisaison: Ähnliche Situation wie Renato Sanches 2016

Außerdem fand der Europameister-Trainer von 2016, dass sich Felix mit Benfica bei einem Klub befindet, bei dem er sich gut entwickeln könne. So führte er aus: "Er ist 19 Jahre alt, spielt bei einem großen Klub. Er wird jetzt in seiner Entwicklungsphase auch in der spielen", meinte Santos.

Felix ist nach seiner ersten Profisaison bei Benfica bereits ein bei den Top-Klubs Europas begehrtes Talent. Er kam beim portugiesischen Meister in der abgelaufenen Spielzeit auf 20 Tore und elf Vorlagen in 43 Spielen.

Damit befindet er sich in einer ähnlichen Situation wie Renato Sanches, der nach seiner ersten Saison für Benficas erste Mannschaft bei der EM 2016 auf sich aufmerksam machte. Daraufhin wechselte er für 35 Millionen Euro zum FC Bayern, wo er bis heute nicht recht den Anschluss gefunden hat.