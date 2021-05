Relegation live: Darum zeigt ARD heute nicht 1. FC Köln vs. Holstein Kiel

Die Bundesliga-Relegation zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel wird heute nicht live in der ARD gezeigt. Goal erklärt, warum das so ist.

Am heutigen Mittwoch kämpfen der 1. FC Köln (16. der Bundesliga) und Holstein Kiel (Dritter der 2. Bundesliga) um den letzten Platz für die Bundesligasaison 2021/22. Um 18.30 Uhr geht das Hinspiel der Relegation los.

Beide Teams mussten am letzten Spieltag um ihren Platz in der Relegation spielen, Kiel hätte sogar die Chance auf den direkten Aufstieg gehabt, verlor aber gegen den SV Darmstadt 98 mit 2:3. Köln schlug Schalke knapp und schaffte so gerade noch den Einzug in die Playoffs.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten des Hinspiels live im TV und LIVE-STREAM. Zudem erklären wir hauptsächlich, warum das Spiel heute nicht in der ARD gezeigt wird. Hier findet Ihr weitere Infos.

Relegation live: Das Duell 1. FC Köln gegen Holstein Kiel auf einen Blick

Begegnung 1. FC Köln - Holstein Kiel Datum Mittwoch, 26. Mai 2021 | 18.30 Uhr (heute im LIVE-TICKER) Stadion RheinEnergie-Stadion, Köln

Um 18.30 Uhr wird das Hinspiel angepfiffen, das Rückspiel steigt dann bereits am Samstag. Morgen spielen der FC Ingolstadt 04 und der VfL Osnabrück um den letzten freien Platz in der 2. Bundesliga.

Relegation live im TV sehen: Diese Sender übertragen Köln gegen Kiel

Wie aber wird das Relegationsspiel heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? Hier erfahrt Ihr in unserer Übersichtstabelle, welcher Sender 1. FC Köln gegen Holstein Kiel heute im Programm hat. Eines wird Euch dabei sicher gleich auffallen.

1. FC Köln gegen Holstein Kiel heute live ... ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV) ... im LIVE-STREAM ... auf DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal

Relegation live im TV sehen: Darum zeigt die ARD 1. FC Köln gegen Holstein Kiel nicht

Schlechte Nachrichten für alle Fans, die heute auf eine Übertragung von 1. FC Köln gegen Holstein Kiel im deutschen Free-TV gehofft haben. Kein frei empfangbarer Sender hat die Relegationspartie der beiden Teams am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr live im TV im Angebot.

Die ARD und auch das ZDF zeigen das Spiel allerdings nicht , weil schlichtweg die Rechte nicht vorhanden sind. Schon in der vergangenen Saison war die Relegation ausschließlich im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienstleister hält die Übertragungsrechte an den Playoff-Spielen der Bundesliga und zeigt auch die Duelle, in denen es um den letzten verbleibenden Platz in Liga zwei geht.

DAZN hat sich also die Übertragungsrechte gesichert und zeigt die Relegation zur Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM, das steht fest. Die ARD sendet daher heute nicht aus dem RheinEnergie-Stadion zu Köln.

Relegation heute live im TV und LIVE-STREAM: DAZN zeigt Köln vs. Kiel, die ARD nicht

DAZN ist heute also live mit von der Partie, wenn Köln und Kiel um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel kämpfen. Um 18.30 Uhr geht es los, um 18 Uhr beginnen die Vorberichte zu den vollen 90 Minuten im Fernsehen und im LIVE-STREAM. Erstmal bekommt Ihr einen Überblick über die Übertragung auf DAZN.

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Ralph Gunesch

Vorberichte ab 18:00 Uhr

Anstoß um 18:30 Uhr

Im Gegensatz zur ARD zeigt der Streamingsender aus dem Norden Münchens die Relegation im TV und LIVE-STREAM. Mit dem Gratismonat von DAZN seht Ihr das Spiel sogar vorerst kostenfrei.

Relegation heute live und kostenlos auf DAZN: Der Probemonat zu Köln gegen Kiel

Relegation heute nicht in der ARD, sondern auf DAZN: Die Vorschau

Nächstes Finale, Teil eins: Der 1. FC Köln will sich gegen Holstein Kiel im Hinspiel der Relegation eine gute Ausgangsposition verschaffen. Der Favorit scheint das Momentum auf seiner Seite zu haben.

Köln/Kiel (SID) Relegation unter ungewöhnlichen Vorzeichen: Der 1. FC Köln nimmt durch den Sprung auf Tabellenplatz 16 am letzten Bundesliga-Spieltag viel Rückenwind mit in die beiden "Final"-Spiele gegen Holstein Kiel. Der Zweitligist, Bayern-Besieger im DFB-Pokal, muss dagegen seine zwei vergebenen Matchbälle für den Direktaufstieg schnell verdauen. Trotz schwacher Saison also Vorteil für Köln?

"Wir können nicht davon ausgehen, dass sie niedergeschlagen oder deprimiert sind. Da wird eine Jetzt-erst-recht-Haltung eintreten", sagte FC-Trainer Friedhelm Funkel über den Gegner. Allerdings setzt der erfahrene Coach darauf, dass seine Spieler "den Trend, der bei uns seit sechs Spielen sehr positiv ist, fortsetzen. Dann werden wir große Chancen haben, in der Bundesliga zu bleiben."

Um genauso zuversichtlich ins Rückspiel im hohen Norden gehen zu dürfen, muss der FC am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) daheim gewinnen - und das wieder einmal ohne Fans. Die Kölner Verantwortlichen hatten gehofft, 1000 getestete Zuschauer zur Unterstützung der Mannschaft begrüßen zu dürfen. Eine Ausnahmegenehmigung wurde allerdings nicht erteilt.

So muss es eben vor einer Geisterkulisse klappen, wie schon beim 1:0-Thriller gegen Schalke am vergangenen Samstag. "Wir haben es selbst in der Hand, den Klassenerhalt in diesen zwei Spielen zu regeln. Das müssen wir als Chance definieren", sagte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt: "Die Relegation ist jetzt ein Mehrwert."

Nach Gelbsperren kehren Sechser Ellyes Skhiri und Flügelflitzer Ismail Jakobs zurück, Mittelstürmer Sebastian Andersson konnte nach Knieproblemen am Dienstag am Abschlusstraining teilnehmen.

Dennoch verfügt der FC um den formstarken Kapitän und Ex-Nationalspieler Jonas Hector über mehr Qualität im Kader, und diese hat in der Vergangenheit meist den Ausschlag gegeben: Seit Wiedereinführung der Relegation setzte sich in zwölf Austragungen neunmal der Erstligist durch.

Den Kielern war nach einer furiosen Saison zuletzt große Müdigkeit anzumerken. Kein Wunder, mussten die Störche nach ihrer Corona-Quarantäne vor den Relegationsspielen neunmal in 30 Tagen ran. Jonas Meffert und Impulsgeber Alexander Mühling fehlen in Köln gelbgesperrt. Doch für Trainer Ole Werner, der als heißer Kandidat bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen gilt, zählen all die schlechten Vorzeichen nicht. "Wir müssen versuchen, zurückzuschlagen und das Unmögliche möglich zu machen", sagte der 33-Jährige.

Er habe "der Enttäuschung am Sonntag ganz bewusst Raum gegeben. Du kannst dich auf neue Dinge nur dann einstellen, wenn du die Dinge, die hinter dir liegen, verarbeitet hast", so Werner. Angreifer Fabian Reese klang am Dienstag schon wieder zuversichtlich: "Wir wollen das Ding reißen. Es passt zu unserer Saison, dass wir über die Relegation gehen. Diese Relegation hätte vor der Saison jeder unterschrieben."

Klar ist, dass Köln mehr zu verlieren hat. Der erste Bundesliga-Meister droht zum siebten Mal in die Zweitklassigkeit abzustürzen. Die Einnahmeausfälle aufgrund der Coronakrise belaufen sich auf bis zu 65 Millionen Euro, der Klub hat bereits eine Landesbürgschaft aufgenommen, um durch die Krise zu kommen. "Und jeder weiß um den Umsatzverlust in der 2. Liga", sagt Heldt.

Relegation heute live im TV und LIVE-STREAM auf DAZN: Die mögliche Aufstellung von Köln und Kiel