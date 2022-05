Relegation heute live im Free-TV: 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Dynamo Dresden - die Übertragung

In der Relegation um den Aufstieg und Verbleib in der 2. Bundesliga treffen heute der 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden aufeinander. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Was für ein Programm: Am Mittwoch Finale der Europa League mit Frankfurt-Sieg. Am Donnerstag Relegation zwischen Hertha BSC und dem HSV (Hamburger SV). Heute die Relegation zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden. Morgen DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Am Montag das Rückspiel zwischen HSV und Hertha, am Dienstag dann zwischen dem 1. FCK und Dynamo.

Die Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga sind in der Sommerpause - doch Fußball gibt es weiterhin en masse! In Kaiserslautern erwartet uns heute ein besonders heißes Duell: Während in Dresden der Rückhalt der Fans verloren geht, ist beim 1. FCK eine lang vermisste Euphorie zurück.

Als Kaiserslautern und Dresden in der Saison 2020/2021 zuletzt gegeneinander spielten gab es zwei Siege für Dynamo (1:0 und 4:3). GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das heutige Hinspiel der Relegation in Echtzeit im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute LIVE: Das Hinspiel der Relegation im Überblick

Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden Wettbewerb Relegation 2. Bundesliga / 3. Liga | Hinspiel Datum Freitag | 20. Mai 2022 (heute) Anpfiff 20.30 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern Bilanz (19 Spiele) Elf Siege 1. FC Kaiserslautern Zwei Unentschieden Sechs Siege Dynamo Dresden

Getty Images

1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Relegation im Fernsehen gezeigt!

Für viele Vereine ist die Saison endlich vorbei: Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga ist vorbei, im DFB-Pokal und Champions League fehlt nur noch das Finale, ansonsten läuft noch die Relegation - doch in diesen Spielen ist nur ein Bruchteil von den Vereinen aktiv, die sich über 34, 36 oder 38 Spieltage pro Saison abstrampeln.

180 Minuten (plus eventueller Verlängerung und Elfmeterschießen entschieden) müssen der 1. FCK und Dynamo Dresden noch ran, um die Saison mit einem möglichst erfolgreichen oder versöhnlichen Ende abzuschließen. Klar, dass viele Fans in ganz Deutschland sich ein so wichtiges Spiel nicht entgehen lassen wollen - doch wie wird das Hinspiel der Relegation übertragen?

1. FC Kaiserslautern empfängt Dynamo Dresden: Sat.1 zeigt die Relegation live!

Kein Grund zur Panik: Gleich zwei Fernsehsender sind heute im Einsatz, um bei euch zuhause das Spiel auszustrahlen - einer der beiden Sender ist sogar im Free-TV! Ja, ihr habt richtig gelesen: Sat.1 zeigt die Relegation heute live im Free-TV!

Sowohl die Spiele zwischen Hertha BSC und dem HSV (Hamburger SV), als auch die Duelle 1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden sind hier live zu sehen! Ihr wisst nicht, wie ihr Sat.1 auf eurem Fernseher einrichtet? Hier wird euch dabei geholfen! So läuft die Übertragung heute ab:

Dynamo Dresden zu Gast in Kaiserslautern: Sat.1 überträgt die Relegation mit Wolff Fuss und Matthias Opdenhövel!

Begegnung : 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden

: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sat.1

: Sat.1 Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Wolff-Christoph Fuss Kommentatorin: Andrea Kaiser

Andrea Kaiser Kommentator: Matthias Killing

Die Relegation läuft auch live im Pay-TV: Kaiserslautern - Dresden auf Sat.1 und Sky

Es ist ziemlich logisch, wieso bei Sat.1 das Programm kostenlos ist: Der Fernsehsender ist werbefinanziert, bekommt den Großteil seiner wichtigen Einnahmen mithilfe von Werbung und bietet das Programm daher kostenlos an, um eine möglichst große Reichweite zu generieren!

Für wen sind wir beim Kult-Knaller Kaiserslautern gegen Dresden — die steissbeine (@diesteissbeine) May 20, 2022

Ansonsten zeigt auch Sky das Spiel heute LIVE. Das Problem: Für Sky muss man bezahlen und ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, obwohl dort auch massig Werbung läuft. Bei Sky gibt es unterschiedliche Pakete, für die Relegation müsst ihr heute das Bundesliga-Paket haben. Alle Informationen dazu gibt es hier.

1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Die Sky-Übertragung der Relegation!

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden

1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden Kommentator : Stefan Hempel

: Stefan Hempel Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Getty Images

1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden: Wie läuft die Relegation heute im LIVE-STREAM?

Sat.1 und Sky zeigen heute und auch nächste Woche Dienstag die Relegation zur 2. Bundesliga live im TV - das ist nach den ersten Absätzen dieses Artikels bereits klar! Aber was muss man machen, wenn man keinen Fernseher zuhause hat? Kann man dann die Relegation verfolgen?

1. FC Kaiserslautern heute live gegen Dynamo Dresden: Wer zeigt / überträgt die Relegation im TV und LIVE-STREAM?

Selbstverständlich läuft die Relegation heute auch im LIVE-STREAM! Im Jahr 2022 wir schließlich fast alles im Stream und LIVE-STREAM angeboten, selbst wenn es ursprünglich für das Fernsehprogramm gedacht ist. Auch Sky und Sat.1 werden heute das Spiel im Internet übertragen.

Um das Spiel bei Sat.1 zu sehen müsst ihr euch zwar mit einer Email-Adresse anmelden, abgesehen davon ist es aber vollständig kostenlos. Anmelden könnt ihr euch sowohl bei Sat.1 als auch auf Joyn. Wer das Spiel nicht am PC oder Laptop sehen will kann natürlich auch auf die kostenlosen Apps für Handy, Tablet und Co. zugreifen.

Steigt der 1. FCK wieder in die 2. Bundesliga auf? Schafft Dresden den Klassenerhalt? So überträgt Sky heute das Spiel im LIVE-STREAM

Sky überträgt natürlich ebenfalls sein Programm im LIVE-STREAM, sogar zwei Möglichkeiten bietet das Privatunternehmen aus Unterföhring an: Zum einen Sky Go, die App kann man kostenlos herunterladen. Allerdings müsst ihr euch anmelden, die Anmeldedaten kriegt ihr nur wenn ihr im TV ein Paket gebucht habt. So seid ihr nicht am heimischen Fernseher gebunden, sondern könnt auch unterwegs streamen.

Ihr habt noch gar kein Paket gebucht, wollt das auch nicht, aber das Sky-Programm sieht gar nicht mal so übel aus? Dann solltet Ihr euch mit dem Sky Ticket auseinandersetzen. Auch dieses zeigt viel Programm, dafür bindet ihr euch hier nicht für ein Jahr oder länger, sondern könnt monatlich kündigen.

Sky, Sport1, DAZN, Sat.1 und die kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga, die Relegation und die 2. Bundesliga heute live

1. FC Kaiserlautern vs. Dynamo Dresden heute live: Die Aufstellungen in der Relegation

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Vereine die Startaufstellungen des Relegationshinspiel. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden heute live? Die Relegation im TV und LIVE-STREAM - so geht's!

TV Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Free-TV: Sat.1 LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket Sat.1 / Joyn LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube