Relegation zur 2. Bundesliga: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Dynamo Dresden?

Hinspiel in der Relegation: Für den 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden ist es eines der beiden wichtigsten Spiele der Saison. Los geht es um 20.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Für Dynamo Dresden geht es darum, das Worst Case Szenario abzuwenden: Die Sachsen haben es nicht mehr geschafft, auch nur ansatzweise in die Nähe des rettenden Ufers zu kommen: Acht Punkte fehlten Dresden (32) auf den 15. Regensburg (40) nach dem letzten Spieltag.

Immerhin hat Dresden mit der Relegation noch eine Chance, den Abstieg abzuwenden. Doch auf der anderen Seite kommt mit Kaiserslautern eine starke Truppe aus der 3. Liga ums Eck, die von einzigartigen Fans angepeitscht werden. So oder so - Spannung ist garantiert!

Zuletzt trafen Dresden und Kaiserslautern in der Saison 2020/2021 in der 3. Liga aufeinander, damals gab es zwei Siege für Dresden (1:0 und 4:3). GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Hinspiel der Relegation LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Dynamo Dresden beim 1. FC Kaiserslautern: Das Hinspiel der Relegation im Überblick

Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden Wettbewerb Relegation 2. Bundesliga / 3. Liga | Hinspiel Datum Freitag | 10. Mai 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern Bilanz (19 Spiele) Elf Siege 1. FC Kaiserslautern Zwei Unentschieden Sechs Siege Dynamo Dresden

1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden im TV und LIVE-STREAM: So wird die Relegation übertragen!

34 Spiele in der Saison, Höhen, Tiefen, Verletzungen, Pech, Fehlentscheidungen... all das ist vergessen, wenn es zur Relegation kommt. Während der Großteil der Konkurrenz schon im Urlaub ist oder sich auf Sommerturniere vorbereitet, müssen Kaiserslautern und Dresden noch Extraschichten einlegen.

Die gesamte Saison wird in 180 Minuten (plus eventueller Verlängerung und Elfmeterschießen entschieden) entschieden: Schafft man den Verbleib oder den Sprung in die 2. Bundesliga? Oder muss man für mindestens ein Jahr wieder in die 3. Liga? Logisch, dass viele Anhänger:innen in ganz Deutschland sich ein so wichtiges Spiel anschauen wollen - doch wie?

1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Sat.1 zeigt die Relegation live!

Schon in der regulären Saison ist die Übertragung von Fußballspielen ein Krampf, da es zahlreiche Anbieter gibt, die die unterschiedlichen Sportwettbewerbe übertragen. Nun wird es aber noch komplizierter - schließlich sind es zwei außerplanmäßige Spiele. Wo sollen die bitte zu sehen sein?

Keine Sorge: Es gibt gleich zwei Fernsehsender, die sich dazu berufen fühlen, das Spiel zu übertragen - einer sogar im Free-TV! Richtig gelesen: Sat.1 zeigt die Relegation heute live! Egal ob Hertha BSC - HSV (Hamburger SV) oder 1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden - alle Relegationsspiele zwischen den Bundesliga und der 3. Liga laufen hier live! So läuft die Übertragung am Freitag ab:

Dynamo Dresden bei Kaiserslautern: Sat.1 überträgt die Relegation mit Fuss und Opdenhövel!

Begegnung : 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden

: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sat.1

: Sat.1 Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Wolff-Christoph Fuss Kommentatorin: Andrea Kaiser

Andrea Kaiser Kommentator: Matthias Killing

Die Relegation zur 2. Bundesliga live im Pay-TV: So läuft Kaiserslautern - Dresden auf Sat.1 Sky

Ihr wisst nicht, wie ihr Sat.1 einrichten könnt? Hier wird euch dabei geholfen! Der Grund, wieso das Programm kostenlos zu sehen ist, ist einfach: Sat.1 ist ein werbefinanzierter Sender, bekommt daher den Großteil seiner Einnahmen durch Werbung und bietet Euch das Programm daher kostenlos an!

Es gibt auch eine Alternative, doch die ist kostenpflichtig: Auch Sky zeigt das Spiel, dafür benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Alle Informationen dazu gibt es hier. Der Vorteil an Sky: Hier werden ausnahmslos alle Spiele der 2. Bundesliga live gezeigt!

1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden: Das ist die Sky- Übertragung der Relegation!

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden

1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden Kommentator : Stefan Hempel

: Stefan Hempel Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Dynamo Dresden zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern: Wer überträgt / zeigt die Relegation im LIVE-STREAM?

Sat.1 und Sky übertragen an diesem Freitag und auch in der kommenden Woche die Relegation zur 2. Bundesliga live im TV - soviel ist nach den ersten Absätzen dieses Artikels klar! Doch wie läuft es für Anhänger:innen ab, die keinen Fernseher zu Hause haben?

1. FC Kaiserslautern live gegen Dynamo Dresden: Wer zeigt / überträgt die Relegation im TV und LIVE-STREAM?

Logisch - heutzutage läuft fast alles zusätzlich auch noch im Stream und LIVE-STREAM! Das ist nicht anders: Auch Sky und Sat.1 übertragen ihr Programm im Internet. Wir fangen bei Sat.1 an, der Sender zeigt Kaiserslautern - Dresden auch im Internet kostenlos!

Ihr müsst euch zwar mit einer Email-Adresse anmelden, allerdings ist das kostenlos. Das könnt ihr sowohl bei Sat.1 selber machen, als auch auf Joyn. Natürlich gibt es auch kostenlose Apps für Handy, Tablet und Co. die findet ihr in wenigen Zeilen in der Auflistung.

Steigt der 1. FCK wieder in die 2. Bundesliga auf? So überträgt Sky das Spiel im LIVE-STREAM

Auch Sky überträgt sein Programm im LIVE-STREAM, hier gibt es zwei Möglichkeiten: Auf der einen Seite Sky Go, welches kostenlos verfügbar ist. Hiermit wird das gesamte Programm, welches ihr als Paket für den TV gebucht habt, auch im Streaming angeboten - so seid Ihr nicht an euren Fernseher gebunden, sondern könnt auch unterwegs streamen.

Ihr habt noch kein Paket gebucht, wollt euch aber auch nicht für ein Jahr oder noch länger binden? Dann könnt Ihr das Sky Ticket buchen und damit streamen. Ihr bindet euch nicht so lange an die Kosten und seid somit wesentlich flexibler!

1. FC Kaiserlautern vs. Dynamo Dresden live: Die Aufstellungen der Relegation

Aufstellung Kaiserslautern: Raab - Zimmer, Kraus, Tomiak, Zuck - Ritter, Niehues - Hanslik, Wunderlich, Redondo - Boyd. - Trainer: Schuster.

Aufstellung Dresden: Broll - Löwe, Knipping, Sollbauer - Diawusie, Will, Akoto, Giorbelidze - Weihrauch - Königsdörffer, Daferner. - Trainer: Capretti.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden? Die Relegation im TV und LIVE-STREAM - so geht's!

TV Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Free-TV: Sat.1 LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket Sat.1 / Joyn LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube