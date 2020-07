Relegation heute live im Free-TV sehen? So wird 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen übertragen

Im Rückspiel der Relegation treffen heute der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen aufeinander. Wird das Spiel live im deutschen Free-TV übertragen?

Lediglich ein Spiel in der Saison 2019/20 steht noch aus, dann wissen wir, welche Teams künftig in der spielen dürfen - die Relegation steht an. Im Rückspiel zwischen dem und werden am Montag, den 6. Juli, um 20.30 Uhr die Weichen gestellt.

Am vergangenen Donnerstag duellierten sich die beiden Kontrahenten bereits im Weserstadion in Bremen: Nach 90 Minuten konnte sich jedoch weder Heidenheim noch Bremen durchsetzen und so endete das Hinspiel der Relegation 0:0.

Damit ist die Ausgangslage für das Rückspiel völlig ausgeglichen. Heidenheim oder Werder Bremen - welches Team sichert sich im Rückspiel der Relegation das Ticket für die Bundesliga?

Relegation live im Free-TV sehen? 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen wird am Montag live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Goal verrät Euch alles rund um die Übertragung.

Mehr Teams

Relegation heute live: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen

Duell 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen Wettbewerb Bundesliga-Relegation (Rückspiel) Datum Montag, 6. Juli 2020 - 20.30 Uhr Ort Voith-Arena, Heidenheim Zuschauer keine (Geisterspiel)

Relegation heute live im Free-TV sehen? 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen in voller Länge

1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen wird heute Abend nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Das liegt an der Regelung der Übertragung für die Relegation zur Bundesliga.

In dieser Saison wurde es so geregelt, dass die Bundesliga heute nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen wird, wenn es um die Relegation geht. Weder die ARD, das ZDF, noch Sender wie RTL, Sat1 oder Sport1 zeigen die vollen 90 Minuten zwischen 1. FC Heidenheim und Werder Bremen heute live.

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen – das geht, wo das brisante Duell aber anderswo im Fernsehen übertragen wird, erklären wir Euch hier.

Der FCH hat im Relegations-Hinspiel bei Werder Bremen am Donnerstagabend mit einer mutigen und disziplinierten Leistung ein 0:0 erkämpft – damit wurde eine Vorentscheidung vertagt!

Zum Spielbericht: https://t.co/E9GTbpXzfz



Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH #SVWFCH pic.twitter.com/w8YYSlm4hh — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) July 2, 2020

Relegation heute live im Free-TV sehen? Die Übertragungsrechte für die Bundesliga

Die Bundesligasaison wurde 2019/20 im Wesentlichen auf gleich zwei Sendern gezeigt / übertragen. Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky und der Ismaninger Streamingdienst DAZN hatten die Spiele der höchsten deutschen Spielklasse live im TV und LIVE-STREAM parat.

Sky war für die Begegnungen am Samstag und die am Sonntag (15.30 Uhr und 18 Uhr) zuständig. DAZN hingegen übertrug alle Freitagsspiele live und in voller Länge im Stream, ebenso die Duelle am Sonntag um 13.30 Uhr und die am Montag. Das ändert sich ab 2021.

Doch wer hat nun an diesem Montag die Rechte an der Übertragung im TV und LIVE-STREAM?

Relegation heute live: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen wird im LIVE-STREAM gezeigt

Ihr wisst nun, dass die Relegation heute nirgends kostenlos gezeigt / übertragen wird. Wo können die vollen 90 Minuten also live angeschaut werden? Wir stellen Euch auf die Übertragung von 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM ein.

Relegation heute live auf DAZN im Stream sehen: Alle Infos zur Übertragung

Der Streamingsender DAZN hält die Rechte am Relegationsspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen am Montagabend. Ab 20.15 Uhr zeigt / überträgt DAZN die Relegation in voller Länge im LIVE-STREAM.

Nach einer knackigen Vorberichterstattung werden die vollen 90 Minuten um 20.30 Uhr angepfiffen, das DAZN-Team ist für Euch am Ball.

Relegation heute live auf DAZN sehen: So wird das Spiel übertragen

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Um den LIVE-STREAM sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst. Habt Ihr so eines nicht, könnt Ihr Euch schnell eines holen. Denn mit dem Gratismonat gibt es sogar die Option, die Relegation (1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen) heute live im Stream gratis zu sehen.



Quelle: imago images / Hafner

Nach dem Gratismonat kostet DAZN nur 11,99 Euro pro Monat oder einmalig für ein Jahr 119,99 Euro. Übrigens könnt Ihr die Relegation heute auch live im TV sehen, wenn Ihr die App auf den Smart-TV zieht und dort Fußball live genießt.

Relegation heute live auf DAZN sehen: Diese Wettbewerbe gibt es dort noch im LIVE-STREAM

Bundesliga

Highlights der

UEFA

UEFA







Primeira Liga



Handball

Darts

Tennis

NBA

NFL

...

Relegation heute live auf Amazon im Stream sehen

Eine zweite Option, wie Ihr die vollen 90 Minuten der Relegation heute live anschauen könnt, ist Amazon. Alle Informationen dazu findet Ihr direkt bei Amazon. Auf allen anderen gängigen LIVE-STREAMS wird die Relegation dagegen nicht gezeigt.

Heißt: Bei Sky Go, Sky Ticket oder Onefootball wird der Fußball heute nicht live übertragen.



Quelle: Imago Images / Poolfoto

Relegation heute live verpasst? Die Highlights von 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen auf DAZN

Ihr habt am Montagabend etwas anderes vor und deswegen keine Zeit, um Heidenheim vs. Werder Bremen heute live im TV oder LIVE-STREAM anzuschauen? Kein Problem, wenn Ihr DAZN-Kunde seid.

Denn nicht nur laufen die vollen 90 Minuten dort im LIVE-STREAM, sondern auch die Highlights des Duells sind nach Ende der Partie dort vorzufinden. 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights auf DAZN sehen - das klappt!

Auch hier gilt: Ihr braucht den Gratismonat (30 Tage) oder ein aktives DAZN-Abonnement, um die Highlights anschauen zu können. Alternativ könnt Ihr auch das Re-Live zur Partie anschauen und nochmals ganz sehen, wie sich die Relegation entwickelt. Ihr entscheidet!

Relegation heute live: Goal schreibt einen kostenlosen LIVE-TICKER zu Heidenheim vs. Bremen

Wer spielt nächstes Jahr in der Bundesliga - ist es der 1. FC Heidenheim oder schafft Werder Bremen doch den Klassenerhalt? Wenn Ihr keine Live-Bilder seht, könnt Ihr dennoch im LIVE-TICKER mit dabei sein und die Bundesliga-Relegation dort live verfolgen.

Bereits rund eine Stunde vor dem Anpfiff beginnt der Tickerer mit seinen Ausführungen. Alle Tore, Highlights und Wechsel werden dort ausführlich geschildert. Um 20.30 Uhr ertönt dann der Anstoß und Ihr könnt gebannt auf Eurem Smartphone verfolgen, was passiert. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER.

Relegation heute live: Alle Übertragungen zu 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen in der Übersicht

Relegation ( 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen ) live im ... ... bei ... TV ... DAZN (Smart-TV) LIVE-STREAM ... DAZN & Amazon HIGHLIGHTCLIP ... DAZN LIVE-TICKER ... Goal



Quelle: Getty Images

Relegation heute live: Die Ergebnisse der letzten fünf Jahre

Saison Bundesliga (16.) 2. Bundesliga (3.) Ergebnis nach Hin- und Rückspiel 2018/19 2:2 (Union wegen der Auswärtstorregel aufgestiegen) 2017/18 4:1 2016/17 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 2:0 2015/16 2:1 2014/15 3:2 n. V.

Relegation heute live: Die VIDEO-Highlights aus dem Hinspiel