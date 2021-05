Relegation zur 2. Bundesliga, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und mehr - die Übertragung der Zweitliga-Relegation

Der letzte Teilnehmer der kommenden Zweitligasaison wird gesucht. Die Infos zur Relegation zwischen Ingolstadt und Osnabrück gibt es hier.

Drittligist FC Ingolstadt und Zweitligist VfL Osnabrück ermitteln ab heute in der Relegation den letzten Teilnehmer der kommenden Saison der 2. Bundesliga. Anstoß im Audi Sportpark ist um 18.15 Uhr.

Die Erinnerungen an das vergangene Jahr dürften bei den Ingolstädtern noch präsent sein. Lange sahen die Bayern damals im Duell mit dem 1. FC Nürnberg wie der sichere Aufsteiger aus, ehe die Franken bereits nach Ablauf der Nachspielzeit doch noch den Siegtreffer erzielten und die Schanzer ins Tal der Tränen stürzten. Nürnberg rettete sich gerade so noch, Ingolstadt verpasste den Aufstieg in die 2. Liga. Läuft es dieses Mal besser?

Gegner Osnabrück sorgte am vorletzten Spieltag der Saison mit einem Sieg gegen den Hamburger SV für Aufsehen, doch nach einer Niederlage zum Saisonabschluss bei Erzgebirge Aue müssen die Niedersachsen in die Relegation. Während Ingolstadt sich den Relegationsplatz im direkten Duell mit 1860 München sicherte und mit einem positiven Erlebnis in das Spiel geht, sieht das bei Osnabrück ganz anders aus.

Ingolstadt trifft im Hinspiel der Relegation auf Osnabrück. Goal hat die Informationen zum Spiel.

Relegation zur 2. Bundesliga, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück WETTBEWERB Relegation zur 2. Bundesliga | Hinspiel ORT Audi Sportpark | Ingolstadt ANSTOSS 18.15 Uhr (im LIVE-TICKER)

Relegation zur 2. Bundesliga, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr fragt Euch, wie Ihr das Spiel heute sehen könnt? Kein Wunder, denn für die Relegationsspiele in den deutschen Profiligen gelten noch einmal andere Regeln für die Übertragung. Daher haben wir jetzt alle Informationen zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM zusammengestellt.

Relegation, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Läuft das Spiel im Free-TV?

Die wichtigste Frage natürlich: Ist das Spiel heute auch im frei empfangbaren Fernsehen zu empfangen? Für die Relegation zwischen 1. und 2. Bundesliga lautet die Antwort hierauf bekanntlich nein. Doch für das heutige Spiel gibt es gute Nachrichten: Das Spiel ist im Free-TV zu sehen!

Relegation, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute: Die Übertragung im Free-TV im ZDF

Der Sender Eures Vertrauens für die heutige Live-Übertragung ist das ZDF. Das Zweite Deutsche Fernsehen hat sich für die Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga die Übertragungsrechte gesichert. Doch in welcher Konstellation zeigt das ZDF die heutige Partie?

Am Donnerstag und Sonntag trifft der VfL in der Relegation auf den FC Ingolstadt 04. Hier kommt unser Vorbericht.

👉 https://t.co/cGhmNgAFff#vfl1899 pic.twitter.com/pbhUnhdhvT — VfL Osnabrück (@VfL_1899) May 26, 2021

Relegation, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: So überträgt das ZDF

Das ZDF beginnt um 18.00 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Katrin Müller-Hohenstein und Experte Peter Hyballa analysieren die Mannschaften vor und nach dem Spiel. Kommentator der Begegnung ist Martin Schneider, Co-Kommentator ist der frühere Bundesligaprofi Hanno Balitsch.

Relegation, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM des ZDF

Natürlich gibt es die Partie auch im LIVE-STREAM des ZDF zu sehen - für alle, die das Spiel nicht entspannt auf dem heimischen Fernseher sehen können.

Die einfachste Möglichkeit, das Spiel im Internet zu sehen, ist über die Homepage des Senders. Über diesen Link könnt Ihr die Übertragung ab Beginn sehen. Alternativ habt Ihr über diesen Link Zugriff auf das aktuell laufende Programm des ZDF, auch dort ist das Spiel zwischen Ingolstadt und Osnabrück zu sehen.

Für die mobilen Endgeräte wie Smartphone oder Tablet ist die App der ZDF Mediathek zu empfehlen. Einfach im App-Store Eures Betriebssystems nach der App suchen, kostenfrei installieren und schon könnt Ihr das Spiel auf Eurem Gerät sehen.

Relegation, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Das Spiel ist heute aber nicht nur im ZDF, sondern auch bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an allen vier Relegationsspielen der drei höchsten obersten Spielklassen.

Relegation, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute: So überträgt DAZN das Spiel

Auch DAZN beginnt seine Übertragung um 18.00 Uhr. Alex Schlüter und Experte Benny Lauth führen vor und nach dem Spiel durch die Analyse, Kommentator der Partie ist Mario Rieker. Auch hier wird Lauth als Experte zur Seite stehen.

Relegation, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute: Das bietet und kostet DAZN

DAZN bietet zahlreichen nationalen und internationalen Live-Sport. Neben Fußball gehören auch US-Sport, Darts, Tennis, Rugby und vieles, vieles mehr dazu. Und das Beste: Wenn Ihr Euch heute anmeldet, seht Ihr alle weiteren Relegationsspiele, das Champions-League-Finale am Samstag sowie die Play-offs aus NHL und NBA kostenlos! Denn der erste Monat nach Neuanmeldung ist bei DAZN stets gratis.

Zum Gratismonat

Wenn Ihr nach dem Probemonat dabei bleiben wollt, habt Ihr die Wahl zwischen dem Monats- oder dem Jahresabo. Das Monatsabo kostet 14,99 Euro und ist flexibel jeden Monat kündbar. Das Jahresabo bindet Euch direkt für zwölf Monate, kostet aber nur den Preis von zehn Monaten, also 149,99 Euro.

Eine (kleine) Kulisse zur Aufstiegsrelegation: #Schanzer Mitarbeiter plus 250 Zuschauer im Audi Sportpark zugelassen! 🏟️⚫️🔴 #FCIOSN



WICHTIG: Die Tickets werden unter allen Dauerkarteninhabern verlost - alle Infos dazu:https://t.co/jXb7b02c7v — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) May 25, 2021

Relegation, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute: So nutzt Ihr DAZN

DAZN ist auf vielen verschiedenen Geräten nutzbar. Per App für den Smart-TV holt Ihr Euch das Programm ganz bequem auf den Fernseher. Zudem ist DAZN auch für zahlreiche TV-Sticks sowie für die PlayStation und Xbox verfügbar.

Für unterwegs im LIVE-STREAM könnt Ihr DAZN ganz einfach über den Browser Eures Computers nutzen, zudem gibt es die App für Smartphone und Tablet.

Alle unterstützen Geräte findet Ihr unter diesem Link.

Relegation, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Keine wichtige Szene aus Ingolstadt verpasst Ihr im LIVE-TICKER von Goal. Also, wenn Ihr das Spiel nicht sehen könnt, klickt Euch gerne rein"

Zum LIVE-TICKER

Relegation, FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. Ihr bekommt sie schnellstmöglich hier nachgereicht.

Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga: Die Duelle seit 2009