Relegation zur 2. Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM sehen: So wird Nürnberg gegen Ingolstadt übertragen

In der Relegation zur 2. Bundesliga treffen heute Nürnberg und Ingolstadt aufeinander. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Nachdem bereits am Montag gegen den den Klassenerhalt in der gesichert hat, möchte der heute gegen den ebenfalls den Grundstein für den Verbleib in der legen. Anstoß der Relegation ist bereits um 18.15 Uhr im Max-Morlock-Stadion.

Wer behält im Rennen um die Teilnahme am deutschen Unterhaus die Nerven: Der 1. FC Nürnberg, der nach dem Abstieg aus der Bundesliga droht, in die durchgereicht zu werden, oder der FC Ingolstadt, der nach einer Saison in der Drittklassigkeit auf den direkten Wiederaufstieg hoffen darf?

In der Relegation zur 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Nürnberg heute den FC Ingolstadt 04. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Nürnberg gegen Ingolstadt heute im TV und im LIVE-STREAM: Die Relegation im Überblick

Duell 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt 04 Datum Dienstag, 07. Juli 2020 | 18.15 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion, Nürnberg Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Die Relegation zwischen Nürnberg und Ingolstadt heute live im TV sehen - geht das?

Nürnberg gegen Ingolstadt 04 heute live im Pay-TV sehen: Zeigt Sky die Relegation?

In dieser Saison waren bislang alle Spiele der 2. Bundesliga bei Sky zu sehen. Am Dienstag bleiben die Bildschirme beim Pay-TV-Anbieter jedoch schwarz: Die Relegation zwischen Nürnberg und Ingolstadt wird nicht live bei Sky gezeigt.

Somit müsst Ihr Euch eine Alternative suchen, um die Begegnung trotzdem live sehen zu können. An dieser Stelle gibt es jedoch gute Nachrichten, denn die Relegation zur 2. Bundesliga wird sogar im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Mehr Teams

Die Relegation heute live im Free-TV: Nürnberg gegen Ingolstadt im ZDF erleben

Die Bundesliga-Relegation zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim war am Montag nicht live im Free-TV zu sehen. Das Aufeinandertreffen zwischen Nürnberg und Ingolstadt könnt Ihr heute aber live und in voller Länge im ZDF erleben.

Das bedeutet für Euch, dass Ihr kein zusätzliches Abonnement abschließen müsst, um die Relegation zur 2. Bundesliga schauen zu können. Denn: Als öffentlich-rechtlicher Sender muss das ZDF seine Inhalte im Fernsehen kostenlos zur Verfügung stellen.

Nürnberg gegen Ingolstadt im Free-TV beim ZDF: Alle Infos zur Übertragung

Anstoß: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Übertragungsbeginn: 18 Uhr

18 Uhr Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Kommentator: Martin Schneider

Martin Schneider Experte: Peter Hyballa

Quelle: Getty Images

Nürnberg gegen Ingolstadt heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Neben der Übertragung im Free-TV beim ZDF habt Ihr zudem auch die Möglichkeit, die Relegation zwischen Nürnberg und Ingolstadt im LIVE-STREAM zu verfolgen. Gleich drei Anbieter haben sich die Rechte an diesem Duell gesichert, sodass Ihr nach Belieben einen Streamingdienst wählen könnt.

Die Relegation zur 2. Bundesliga im kostenlosen LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Wie bereits die Bundesliga-Relegation werden auch die Entscheidungsspiele der 2. Bundesliga zwischen Nürnberg und Ingolstadt im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen sein. Bereits um 18 Uhr geht der Streamingdienst heute auf Sendung, ehe die beiden Mannschaften um 18.15 Uhr den Rasen des Max-Morlock-Stadions betreten.

Mit dem Gratismonat, den alle Neukunden bei ihrer ersten DAZN-Anmeldung erhalten, könnt Ihr die Relegation zur 2. Bundesliga sogar kostenlos erleben. Wenn Ihr Euch heute bei DAZN registriert, könnt Ihr das Angebot zunächst 30 Tage testen und Nürnberg gegen Ingolstadt somit ohne weitere Kosten sehen.

Hat Euch das DAZN-Programm gefallen, könnt Ihr das Abonnement verlängern und für 11,99 Euro monatlich nicht nur die Relegation zur 2. Bundesliga sondern auch die Duelle in und der in voller Länge im LIVE-STREAM erleben. Mit dem Jahresabo für 119,99 Euro spart Ihr sogar Geld.

Nürnberg gegen Ingolstadt heute im LIVE-STREAM bei DAZN: Alle Infos im Überblick

Anstoß: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Übertragungsbeginn: 18 Uhr

18 Uhr Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Sebastian Kneißl

Ihr habt Fragen zu DAZN? Hier findet Ihr alle Antworten:

Nürnberg gegen Ingolstadt im LIVE-STREAM sehen: ZDF und Amazon übertragen ebenfalls

Wie bereits erwähnt, wird die Relegation zur 2. Bundesliga aber nicht nur im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Mit dem ZDF und Amazon Prime besitzen zwei weitere Streamingdienste die Übertragungsrechte an der Begegnung zwischen Nürnberg und Ingolstadt.

Wie im Free-TV beginnt das ZDF auch im LIVE-STREAM wenige Minuten vor Anstoß mit der Übertragung. Um 18 Uhr begrüßen Euch Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Peter Hyballa zu den Vorberichten aus dem Max-Morlock-Stadion. Sobald der Ball rollt, übernimmt Kommentator Martin Schneider.

Auch Amazon Prime wird die Relegation zur 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM zeigen. Dort seid Ihr ebenfalls ab 18 Uhr live dabei, wenn der 1. FC Nürnberg und der FC Ingolstadt um das letzte verbleibende Ticket für das deutsche Unterhaus kämpfen. Allerdings müsst Ihr dafür zunächst ebenfalls ein Abonnement abschließen.

Über diese Links gelangt Ihr direkt zu den Übertragungen im LIVE-STREAM: