Wer zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Ingolstadt und Nürnberg im TV und LIVE-STREAM?

In der Relegation zur 2. Bundesliga empfängt Ingolstadt am Samstag Nürnberg. Doch wer zeigt / überträgt das Duell live im TV und im LIVE-STREAM?

Es ist das letzte Duell einer langen Saison: In der Relegation zur 2. empfängt der 04 am Samstag den und braucht nach der Niederlage im Hinspiel (0:2) einen Sieg mit drei Toren Differenz, um den Aufstieg zu schaffen. Anstoß ist um 18.15 Uhr im Audi Sportpark.

Auf der anderen Seite geht Nürnberg mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen: Durch zwei Tore von Fabian Nürnberger (22., 44.) hat der Club gute Chancen, auch in der nächsten Saison zweitklassig zu spielen. Den Vorsprung aus dem Hinspiel zu verspielen, würde nach dem Bundesliga-Abstieg einer Katastrophe gleichkommen.

Die Relegation zur im TV und LIVE-STREAM sehen: Der FC Ingolstadt 04 empfängt am Samstag den 1. FC Nürnberg. Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung.

Ingolstadt gegen Nürnberg im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Relegation im Überblick

Duell FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg Datum Samstag, 11. Juli 2020 | 18.15 Uhr Ort Audi Sportpark, Ingolstadt Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Ingolstadt gegen Nürnberg: Wer zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga live im TV?

Ingolstadt gegen Nürnberg live im Pay-TV sehen: Zeigt / überträgt Sky die Relegation?

Alle, die sich für die 2. Bundesliga interessieren, wissen, dass die Spiele in dieser Saison allesamt bei Sky zu sehen waren. Für die Relegation besitzen jedoch andere Sender die Übertragungsrechte. Somit wird Ingolstadt gegen Nürnberg am Samstag nicht live bei Sky gezeigt.

Somit müsst Ihr Euch eine Alternative suchen, um dennoch live dabei zu sein, wenn die beiden Vereine um das letzte Ticket für die 2. Bundesliga kämpfen. An dieser Stelle gibt es allerdings gute Nachrichten, denn die Relegation wird sogar im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Das ZDF zeigt / überträgt die Relegation zwischen Ingolstadt und Nürnberg live im Free-TV

Wie schon beim ersten Aufeinandertreffen am Dienstag könnt Ihr die Relegation zur 2. Bundesliga auch am Samstag live und in voller Länge im ZDF erleben. Bereits um 18 Uhr begrüßen Euch Moderator Jochen Breyer und Experte Peter Hyballa zu den Vorberichten. Am Mikrofon ist Claudia Neumann im Einsatz.

Die Übertragung der Relegation im ZDF ist für all jene interessant, die für das Duell zwischen Ingolstadt und Nürnberg kein zusätzliches Abonnement abschließen möchten. Denn: Der öffentlich-rechtliche Sender muss seine Inhalte im Fernsehen kostenlos zur Verfügung stellen.

Ingolstadt gegen Nürnberg im Free-TV beim ZDF: Alle Infos zur Übertragung

Anstoß: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Übertragungsbeginn: 18 Uhr

18 Uhr Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Kommentatorin: Claudia Neumann

Claudia Neumann Experte: Peter Hyballa

Wer zeigt / überträgt die Relegation zwischen Ingolstadt und Nürnberg im LIVE-STREAM?

Neben der Übertragung im Free-TV beim ZDF könnt Ihr die Relegation zwischen Ingolstadt und Nürnberg auch im LIVE-STREAM verfolgen. Gleich drei Anbieter haben sich die Rechte daran gesichert, sodass Ihr Euch nach Belieben für einen Streamingdienst entscheiden könnt.

DAZN zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Bundesliga im kostenlosen LIVE-STREAM

Nachdem DAZN schon am Dienstag die Relegation zur 2. Bundesliga im LIVE-STREAM übertragen hat, wird auch das zweite Duell zwischen Ingolstadt und Nürnberg beim Streamingdienst gezeigt. Um 18 Uhr beginnt Moderator Daniel Herzog mit den Vorberichten, ehe um 18.15 Uhr Kommentator Mario Rieker und Experte Sebastian Kneißl übernehmen.

Wenn Ihr DAZN bislang nicht abonniert habt, könnt Ihr die Relegation zur 2. Bundesliga sogar kostenlos erleben. Mit dem Gratismonat, den alle Neukunden bei ihrer ersten DAZN-Anmeldung erhalten, könnt Ihr das Programm zunächst 30 Tage testen und Ingolstadt gegen Nürnberg somit ohne zusätzliche Kosten erleben.

Hat Euch das Angebot des Streamingdienstes überzeugt, könnt Ihr das Abonnement für 11,99 monatlich verlängern und neben der Relegation zur 2. Bundesliga auch die Duelle in und der in voller Länge im LIVE-STREAM erleben. Sparfüchse wählen allerdings das Jahresabo für 119,99 Euro.

Ingolstadt gegen Nürnberg heute im LIVE-STREAM bei DAZN: Alle Infos im Überblick

Anstoß: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Übertragungsbeginn: 18 Uhr

18 Uhr Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Sebastian Kneißl

Ihr habt Fragen zu DAZN? Hier findet Ihr alle Antworten:

ZDF und Amazon zeigen / übertragen Ingolstadt gegen Nürnberg ebenfalls im LIVE-STREAM

Die Relegation wird aber nicht nur im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt. Das ZDF und Amazon Prime besitzen nämlich ebenfalls die Übertragungsrechte an Ingolstadt gegen Nürnberg und werden die Begegnung somit im Internet anbieten.

Wie im Free-TV beginnt das ZDF auch im LIVE-STREAM um 18 Uhr mit der Übertragung. Zunächst werden Euch Moderator Jochen Breyer und Experte Peter Hyballa mit den Vorberichten auf die Relegation einstimmen. Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, übernimmt Kommentatorin Claudia Neumann.

Auch Amazon Prime wird die Relegation zur 2. Bundesliga im LIVE-STREAM zeigen. Dort seid Ihr ebenfalls ab 18 Uhr live dabei, wenn der 1. FC Nürnberg versucht, mit aller Macht den Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen. Allerdings müsst Ihr dafür zunächst ein Abonnement abschließen.

Über diese Links gelangt Ihr direkt zu den Übertragungen im LIVE-STREAM:

Wer zeigt / überträgt Ingolstadt gegen Nürnberg im TV und im LIVE-STREAM? Die Teams im Direktvergleich

FC Ingolstadt bisher 8 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 1. FC Nürnberg 1 Siege 5 2 Remis 2 5 Niederlagen 1 5 Tore 12 7,9 Mio Euro Marktwert 30,2 Mio. Euro Lucas Galvao (0,9 Mio. Euro) wertvollster Spieler Robin Hack (2,7 Mio. Euro)

Ingolstadt gegen Nürnberg: Die Übertragung der Relegation zur 2. Bundesliga im Überblick

Ingolstadt gegen Nürnberg im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV ZDF / DAZN (nur Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN / ZDF / Amazon ... LIVE-TICKER goal.com

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß der Fall sein.

Der Vorbericht zur Relegation: Nürnberg stemmt sich gegen den Absturz

Den Vergleich mit dem Tennis fand Michael Wiesinger überragend. "Der erste Satz ging an uns", sagte der Trainer des 1. FC Nürnberg mit einem Lächeln, "jetzt geht es in die zweite Phase. Wir haben eine Grundlage, mehr nicht." Der Zweitligist übt sich vor dem Relegations-Rückspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag (18.15 Uhr bei DAZN) in Zurückhaltung - zu viel steht auf dem Spiel.

Im schlimmsten Fall droht dem neunmaligen deutschen Meister der zweite Absturz aus der 2. Liga nach 1996, womit der Club wieder der Depp wäre. Denn die Ausgangslage könnte nach dem 2:0 im ersten Duell im eigenen Stadion kaum besser sein, das wissen freilich alle bei den Franken.

Dennoch ist niemand überheblich geworden, versicherte Wiesinger. "Alle in der Kabine haben das sehr realistisch eingeschätzt", sagte der Übergangstrainer. Er habe "keinerlei Anzeichen gemerkt", dass jemand glaubt, "dass wir da schon durch sind".

Wiesinger, der nach der Saison wieder die Leitung im Nachwuchsleistungszentrum übernehmen wird, war extra für die Relegation gemeinsam mit Vereinsikone Marek Mintal als Retter-Duo installiert worden. Bis jetzt mit Erfolg, auch in Ingolstadt wollen die Nürnberger die bislang verkorkste Saison vergessen machen.

Sein Team werde "den Weg nach vorne suchen", kündigte Wiesinger an, um einen Treffer zu erzielen. Es wäre das so wichtige Auswärtstor. Die Ingolstädter, die Wiesinger vor zehn Jahren als Trainer noch durch die Relegation in die 2. Liga geführt hatte, müssten dann schon viermal treffen.

Wiesinger ist aber auch gewarnt, "sie haben nichts mehr zu verlieren", sagte er, "es wird ein absoluter Fight werden, das steht fest". Die Schanzer stehen mit dem Rücken zur Wand, dem Team von Trainer Tomas Oral droht das doppelte Relegations-Trauma innerhalb von zwei Jahren.

"Wenn wir ehrlich zu uns sind, wird es brutal schwer", sagte Oral und nahm etwas Druck von seiner Mannschaft. Trotzdem werde seine Elf versuchen, sich "mit aller Gewalt ins Spiel zu kämpfen". Damit der zweite GAU nach dem Drama im vergangenen Jahr doch noch irgendwie ausbleibt. Damals hatte der FCI als Zweitligist etwas überraschend gegen den SV Wehen Wiesbaden wegen der Auswärtstorregel das Nachsehen gehabt.

Die Nürnberger wollen jedenfalls eine Nervenschlacht verhindern und als erst vierter Zweitligist im zwölften Relegations-Duell die Klasse halten. Das würde auch Nationalspieler Ilkay Gündogan freuen. "Ich kann mir euch einfach nicht in der vorstellen", schrieb der Mittelfeldregisseur von zuletzt über seinen Ex-Klub bei Instagram.

Gündogan hatte in Nürnberg sein erstes Profispiel absolviert, stand damals mit Co-Trainer Mintal auf dem Platz - und erlebte zwei erfolgreiche Relegationen mit dem Club. Die Chancen für Nummer drei stehen jedenfalls nicht schlecht.

Quelle: SID