Der ehemalige Bundesligastürmer Nicolas Jackson (25) steht unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Chelsea zum Premier-League-Rivalen Aston Villa.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, haben sich die Blues mit dem Europa-League-Gewinner auf einen Wechsel des Angreifers noch in dieser Transferperiode verständigt. Jackson soll in den kommenden 48 Stunden seinen Medizincheck absolvieren, ehe der Deal finalisiert wird, schreibt etwa RMC Sport.

Dann könnte Jackson zum Rekordtransfer Villas aufsteigen und den erst vor wenigen Wochen für 60 Millionen Euro vom SC Freiburg verpflichteten Johan Manzambi (20) ablösen: Denn Jackson soll eine Sockelablöse in Höhe von 55 Millionen Euro kosten, die Ablöse kann dank Boni allerdings noch auf 75 Millionen Euro ansteigen.

Im aufgeblähten Chelsea-Kader (noch immer 39 Spieler) des neuen Cheftrainers Xabi Alonso gehört Jackson zu den Verkaufskandidaten. Der senegalesische Nationalspieler ist kein Kandidat für die Stammformation und verbrachte bereits die vergangene Saison auf Leihbasis beim FC Bayern. Dort nahm er die Rolle des Backups für Sturmplatzhirsch Harry Kane ein. Ihre hohe Kaufoption für Jackson zogen die Münchener nach 11 Toren in 34 Spielen nicht.

Für Chelsea ist der Verkauf des 25-Jährigen, der auch bei Atletico Madrid als Neuzugang im Gespräch war, durchaus ein lohnendes Geschäft. 2023 hatten die Londoner ihn für 37 Millionen Euro Ablöse vom FC Villarreal geholt. Jacksons Vertrag läuft noch bis 2033. Neben dem WM-Teilnehmer verlässt auch Liam Delap (23) Chelsea für eine horrende Summe: Der ebenfalls nicht fest eingeplante Angreifer heuert laut mehreren Medienberichte für 52 Millionen Euro bei Nottingham Forest an.

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Jackson wird derweil in Birmingham die Nachfolge von Ollie Watkins (30) antreten. Der englische Nationalspieler soll laut Transferexperte Fabrizio Romano nach langem Transfertheater für umgerechnet 60 Millionen Euro Ablöse zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien wechseln. Nach den Verkäufen von unter anderem Morgan Rogers (24) zu Chelsea, Ezri Konsa (28) zu Arsenal und Youri Tielemans (29) zu Manchester United verfügt Villa ohnehin schon über gut 130 Millionen Euro an Transferüberschuss.

Auch Leon Goretzka steht vor einem Wechsel zu Aston Villa

Im Kader von Coach Unai Emery (54) könnte Jackson auf ein bekanntes Gesicht aus seiner Zeit an der Säbener Straße treffen. In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Anzeichen darauf, dass Leon Goretzka (31) bei Villa anheuert. Der Mittelfeldspieler verließ München mit auslaufendem Vertrag Ende Juni und ist seitdem auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Am Wochenende soll er sich mit dem Champions-League-Teilnehmer geeinigt haben, ein Telefonat mit Emery habe dabei gemäß Sky den Ausschlag gegeben.

Villas runderneuerte Mannschaft kassierte zum Auftakt in die neue Premier-League-Saison am Sonntag eine 0:4-Klatsche gegen Brighton & Hove Albion.