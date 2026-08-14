Borussia Mönchengladbach könnte Nico Elvedi offenbar wenige Tage vor Saisonstart an einen ehemaligen Trainer verlieren. Wie Sky berichtet, ist sich der Innenverteidiger mit Leeds United aus der Premier League über einen Wechsel einig. Dort würde der 29-Jährige auf den ehemaligen Fohlen-Coach Daniel Farke (2022/23) treffen, der auf eine Verpflichtung pochen soll.

Elvedi soll bereits einen Vertrag bis 2029 ausgehandelt haben. Leeds bereite in diesen Tagen ein offizielles Angebot für den Schweizer vor, der mit 318 Einsätzen der ausländische Spieler mit den meisten Einsätzen für die Borussia ist.

Das aktuelle Arbeitspapier des Gladbacher Rekordspielers ist noch bis 2027 datiert. Laut Sky würde der Traditionsklub Elvedi bei einem passenden Angebot dementsprechend auch keine Steine in den Weg liegen. Wie hoch die Preisvorstellung ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Muss Gladbach Nico Elvedi ersetzen?

Elvedi gilt nicht nur als zuverlässiger Rückhalt, sondern auch als absoluter Publikumsliebling in Gladbach. Im Falle eines Abgangs würde durchaus Handlungsbedarf auf der Innenverteidigerposition bestehen. Elvedi war auch in der abgelaufenen Saison unangefochtener Stammspieler und für die kommende Spielzeit fester Bestandteil in den Planungen von Trainer Eugen Polanski.

Aktuell befinden sich im Fohlen-Kader lediglich drei weitere gelernte Innenverteidiger. Hinter dem gesetzten Kevin Diks wird es allerdings dünn. Fabio Chiadoria fehlt noch auf unbestimmte Zeit, nachdem er sich Ende Juli einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Neuzugang Jan Leszczynski fehlt es mit 19 Jahren indes noch an Erfahrung.

Elvedi könnte derweil den letzten großen Vertrag seiner Karriere unterschreiben, für den er sich mit guten Leistungen bei der WM beworben hatte. In allen sechs Partien bis zum Aus der Nati im Viertelfinale gegen Argentinien hatte er über die volle Distanz auf dem Platz gestanden.

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