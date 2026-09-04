Reicht es schon für Schalke am Samstag? Entscheidung bei Jamal Musiala vom FC Bayern offenbar gefallen

Nach Informationen von Sky entschieden die Verantwortlichen der Münchner, den Nationalspieler mit nach Gelsenkirchen zu nehmen. Trainer Vincent Kompany hatte am Freitagvormittag angekündigt, er wolle vor einer endgültigen Entscheidung das Abschlusstraining abwarten.

"Wir schauen heute im Training und werden dann die Entscheidung treffen, die am besten für Jamal und die Mannschaft ist", hatte Kompany bei seiner obligatorischen Spieltages-Pressekonferenz erklärt. Musiala, ergänzte er, habe "eine gute, volle Trainingswoche" absolviert, "für ihn geht es bergauf, ihm geht es gut".

Beim Supercup gegen Dortmund (2:1) sowie beim Ligastart gegen den VfB Stuttgart (5:1) am vergangenen Freitag und im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück (4:1) am Mittwoch hatte Musiala nicht zum Kader gehört. "Wir haben schon erklärt, wie wir damit umgehen. Man darf nicht alles als außergewöhnlich einordnen", sagte Kompany. Musiala sei "jetzt in einer guten Phase. Wir gehen schon länger mit der Situation um".

Musiala war in der Vorbereitung auf die neue Saison bei zwei Testspielen auf dem Platz zusammengesackt. Der Bayern-Star machte Absencen wegen einer neurologischen Dysfunktion dafür verantwortlich. Der Offensivspieler hatte zuvor an seiner Medikation etwas geändert, die Nebenwirkungen führten offenbar zu den Zusammenbrüchen.

Weitere Zusammenbrüche seien nicht ausgeschlossen, wie Kompany erklärte. Er betonte jedoch zugleich: "Wenn es mal passieren würde, ist es für uns kein großer Alarm mehr."