Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Infos zur Übertragung des Testspiels

Der FC Liverpool testet heute Nachmittag gegen Red Bull Salzburg. Goal erklärt Euch, wo Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der Ex-Champions-League-Sieger FC Liverpool testet im österreichischen Wals-Siezenheim gegen Red Bull Salzburg. Die Partie wird um 16 Uhr angepfiffen.

Zur Vorbereitung auf die neue Saison hat der englische Meister mit Red Bull Salzburg, dem Meister aus Österreich, einen durchaus interessanten Testspielgegner gefunden. Das letzte Aufeinandertreffen ist gar nicht allzu lange her: In der abgelaufenen Champions-League-Saison stand man sich in der Gruppenphase gegenüber. Im Hinspiel gab es einen spektakulären 4:3-Sieg für die Reds an der Anfield Road, im Rückspiel konnte erneut Liverpool gewinnen, dieses Mal mit 2:0. Liverpool startet am 12. September gegen in die neue Premier-League-Saison.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Red Bull Salzburg gegen FC Liverpool live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Mehr Teams

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool heute im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb Testspiel Datum Dienstag, 25. August 2020 Uhrzeit 16 Uhr Ort Wals-Siezenheim

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool heute live im TV sehen

Da sich Liverpool aktuell in Österreich befindet und gegen ein österreichisches Team testet, wird das Spiel live im Fernsehen in Österreich übertragen. Der Sender ServusTV konnte sich die Übertragungsrechte sichern und geht um 15.45 Uhr auf Sendung. Wer den Sender empfangen kann, der bekommt das Spiel kostenlos zu sehen! In einigen Fällen ist ServusTV nicht in empfangbar. Es gibt aber Optionen, um das Spiel trotzdem zu sehen, zum Beispiel den LIVE-STREAM!

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool heute live im LIVE-STREAM

Für das Testspiel zwischen Salzburg und Liverpool gibt es heute genau zwei legale LIVE-STREAMS: ServusTV und LFCTV!

Diesmal ist es ein f****** Freundschaftsspiel!#RBSLFC



🆚 @LFC

🏟️Red Bull Arena

⏰16:00 Uhr

📺 LIVE auf ServusTV & Red Bull TV pic.twitter.com/68jnRasbBf — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 25, 2020

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool heute live im LIVE-STREAM: ServusTV

Über den LIVE-STREAM von Servus TV könnt Ihr das Testspiel bequem von unterwegs aus live verfolgen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool heute live im LIVE-STREAM: LFCTV

Der hauseigene Sender des FC Liverpool, LFCTV, streamt das Vorbereitungsspiel für seine Fans live und in voller Länge, allerdings ist die Übertragung hier kostenpflichtig. Wer mit den Reds sympathisiert, dem haben wir hier die Webseite von LFCTV mit allen Infos zum Stream verlinkt.

Quelle: Imago Images / Eibner

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Red Bull Salzburg bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Liverpool 0 Siege 2 0 Remis 0 3 erzielte Tore 6 143,8 Mio. Euro Marktwert 1,02 Mrd. Euro Dominik Szoboszlai (25 Mio. Euro) wertvollster Spieler Mohamed Salah (120 Mio.Euro)

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick