Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Champions League in Deutschland und Österreich

Der FC Liverpool ist zu Gast beim FC Red Bull Salzburg. Hier erfahrt Ihr, wo die CL-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 6. Spieltag der trifft der FC Red Bull Salzburg auf den . Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 10. Dezember, um 18.55 Uhr in der Red Bull Arena in Salzburg.

Brisante Konstellation in der Gruppe E: Während Red Bull Salzburg derzeit mit sieben Punkten auf dem dritten Platz steht, führt der FC Liverpool die Tabelle mit zehn Zählern an.

Im letzten Gruppenspiel ist damit für beide Teams noch alles möglich, auch das Ergebnis aus dem Parallelspiel zwischen Napoli und Genk wird entscheidend sein, wer letztlich ins Achtelfinale der Königsklasse einzieht.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Salzburg und Liverpool heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool: Das Champions-League-Duell auf einen Blick

Duell FC Red Bull Salzburg - FC Liverpool Datum Dienstag, 10. Dezember 2019 || 18.55 Uhr Ort Red Bull Arena, Salzburg Zuschauer 29.520 Plätze

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool heute live im TV in sehen - geht das?

Alle Interessenten aus Deutschland aufgepasst: Die Partie zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Liverpool wird hierzulande in voller Länge weder im frei empfangbaren TV noch im Pay-TV gezeigt.

Das liegt daran, dass sich der Bezahlsender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungen für die Champions League mithilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems aufteilen. Alle Infos zur Vorgehensweise findet Ihr hier.

Dementsprechend könnt Ihr Salzburg gegen Liverpool im TV heute lediglich in Ausschnitten verfolgen, da Sky das Spiel nur im Rahmen der Konferenzschaltung im Angebot hat.

Um die kompletten 90 Minuten der Partie sehen zu können, müsst Ihr also auf den LIVE-STREAM von DAZN zurückgreifen. Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr weiter unten in diesem Artikel.

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool: Die CL-Partie heute live im TV in Österreich anschauen

Im Hinblick auf die TV-Übertragung der Partie Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool gilt heute das gleiche wie in Deutschland: Im frei empfangbaren Fernsehen wird die Begegnung leider nicht zu sehen sein.

Der Bezahlsender Sky Österreich überträgt oftmals Champions-League-Spiele mit österreichischer Beteiligung live und in voller Länge. Bei der heutigen Partie zwischen Salzburg und Liverpool ist das jedoch nicht der Fall.

Es besteht lediglich die Möglichkeit, die Partie in Ausschnitten zu verfolgen: Die Übertragung der Konferenz beginnt um 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD und ab 18.55 Uhr werden dann Salzburg vs. Liverpool und das Parallelspiel zwischen Napoli und Genk gezeigt.

Wer das Kräftemessen zwischen Salzburg und Liverpool in voller Länge verfolgen möchte, muss auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen. Alle Infos hierzu folgen im nächsten Abschnitt.

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM in Deutschland verfolgen

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky haben sich auch in dieser Champions-League-Saison die Übertragungsrechte untereinander aufgeteilt. Wann und wo die jeweiligen Spiele live im TV und LIVE-STREAM gezeigt werden, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Insgesamt werden 110 von 138 Spielen der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge bei DAZN gezeigt. Der Streamingdienst stellt diese Partien via LIVE-STREAM zur Verfügung.

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool: Die CL-Partie heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Bei der heutigen Partie ist DAZN für die Übertragung zuständig. Der Streamingdienst zeigt das Duell zwischen Salzburg und Liverpool exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die Übertragung beginnt bei DAZN eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 18.40 Uhr. Im Vorfeld der Partie informiert Euch Moderator Tobi Wahnschaffe mit allen relevanten Infos rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, kommentieren Jan Platte und Experte Ralph Gunesch das Spielgeschehen in Salzburg.

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool: Die CL-Partie heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Um den LIVE-STREAM zum Laufen zu bringen, benötigt Ihr lediglich ein Abo bei DAZN. Bevor dieses Abonnement jedoch beginnt, könnt Ihr das komplette Live-Angebot zunächst im Rahmen eines kostenlosen Probemonats bequem ausprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr Euch auch das Jahresabo für 119,99 Euro sichern und dadurch hochgerechnet knapp 24 Euro sparen.

DAZN hat nicht nur die Champions League im Programm, sondern auch eine Vielfalt an weiteren Events , wie zum Beispiel Übertragungen der Europa League , Bundesliga , Serie A , LaLiga und vielen weiteren Top-Ligen und Wettbewerben.

Die zugehörige DAZN-App erhaltet Ihr kostenlos in den jeweiligen Stores:

Alle offenen Fragen werden in unseren Übersichtsartikeln beantwortet:

FC Liverpool vs. Red Bull Salzburg heute im LIVE-STREAM in Österreich anschauen

Für alle Interessenten, die sich in Österreich befinden, gilt das gleiche wie in Deutschland: Wer die Partie Salzburg vs. Liverpool live verfolgen möchte, muss auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen - und das geht folgendermaßen:

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool: Die CL-Partie heute im LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN zeigt das Aufeinandertreffen zwischen Salzburg und Liverpool heute exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Die Übertragung beginnt wenige Minuten vor Anpfiff, welcher um 18.55 Uhr erfolgen wird.

Für alle Österreicher hat DAZN ein besonderes Schmankerl parat: Neben der LIVE-STREAM-Übertragung mit deutschem Kommentar (Jan Platte und Experte Ralph Gunesch) gibt es einen zweiten Stream, der von Christian Brugger und Experte Oliver Lederer kommentiert wird.

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool: Die CL-Partie heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Zugriff auf den LIVE-STREAM erhaltet Ihr mithilfe eines Abonnements bei DAZN. Zunächst habt Ihr jedoch die Möglichkeit, das ganze Angebot von DAZN im Rahmen eines Gratismonats kostenlos zu testen.

Nach dem Probemonat zahlt Ihr für das Abo bei DAZN lediglich 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen und somit knapp 24 Euro sparen.

Neben der Champions-League-Übertragung hat DAZN zahlreiche weitere Events im Programm, wie beispielsweise Spiele der Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und vielen weiteren Top-Ligen und Wettbewerben.

Sobald die Aufstellungen von Salzburg und Liverpool bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell zwischen Liverpool und Salzburg nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann empfehlen wir Euch folgendes: Der LIVE-TICKER von Goal zu Salzburg vs. Liverpool!

Keine Chance, keinen Treffer, keine Entscheidung verpassen. Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten am Ball und versäumt keine relevante Szene aus Salzburg.

Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Diese steht Euch in den gängigen Stores zur Verfügung: