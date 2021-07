Red Bull Salzburg vs. Atletico Madrid live: Das Testspiel heute im TV und LIVE-STREAM

Salzburg steht bereits voll im Saft, Atletico Madrid ist noch mitten in der Vorbereitung. Alle Infos zur Übertragung des Testspiels findet Ihr hier.

Am 28. Juli kommt es zum meisterlichen Aufeinandertreffen zwischen dem Meister Österreichs Red Bull Salzburg und dem spanischen Meister Atletico Madrid. Und das obwohl Salzburg bereits im Ligabetrieb ist. Am 23. Juli eröffnete der Branchenprimus Österreichs die neue Saison mit einem Sieg gegen Sturm Graz. Der deutsche U21-Nationalspieler Karim Adeyemi hatte mit seinem Doppelpack erheblichen Anteil am guten Start der Salzburger.

Als kleiner Lückenfüller dachte man sich offenbar, dass ein Test gegen Atletico genau das Richtige ist. Bereits drei Tage nach dem Test geht es für Salzburg in der Liga weiter, dort trifft man dann auf den SV Ried. Wie immer hat Salzburg eine höchst interessante Truppe zusammen. Zwar musste man Top-Stürmer Patson Daka zu Leicester City ziehen lassen, dafür wird aber nun Nachwuchshoffnung Benjamin Sesko nachrücken und wahrscheinlich mehr Spielzeit erhalten.

Atletico befindet sich indes noch mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Diego Simeone wird glücklich sein, dass die Meistermannschaft zusammengehalten werden konnte. Unter der Ägide des Argentiniers gab es kaum Fluktuation im Kader des Arbeiterklubs aus Madrid. Stattdessen hat man sich punktuell verstärkt, neben Mittelfeldakteur Rodrigo de Paul wurde auch Nachwuchstalent Marcos Paulo von Fluminense Rio de Janeiro verpflichtet.

Red Bull Salzburg vs. Atletico Madrid heute live: So wird das Testspiel übertragen

Wettbewerb Testspiel Begegnung Red Bull Salzburg vs. Atletico Madrid Anpfiff 28. Juli - 19.45 Uhr Ort Red Bull Arena (Salzburg, Österreich)

Red Bull Salzburg vs. Atletico Madrid: Der Testspielkracher live im TV

Gute Nachricht für alle Fans von Salzburg und Atletico! Die Begegnung zwischen Red Bull Salzburg und den Rojiblancos wird live im TV zu verfolgen sein. Gemäß der Vereinszugehörigkeit hat sich der österreichische Sender ServusTV die Übertragungsrechte für das Testspiel gesichert. ServusTV ist frei empfangbar, auch in Deutschland. Diese Begegnung wird allerdings nur in Österreich zu sehen sein.

Der Sender aus Österreich wird im Laufe der Saisonvorbereitung mehrere Top-Testspiele übertragen. Zum Beispiel auch die Partie zwischen Bundesligist VfB Stuttgart und LaLiga-Klub FC Barcelona. Neben der Übertragung im LIVE-TV wird Euch der Sender auch einen LIVE-STREAM anbieten. Wenn Ihr in Deutschland beheimatet seid, ist der LIVE-STREAM die einzige Möglichkeit, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt. Eine Übersicht über alle Testspiele, die ServusTV überträgt, findet Ihr hier.

Red Bull Salzburg vs. Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM wird auf der Webseite von ServusTV zu sehen sein. Wie die TV-Übertragung wird auch der LIVE-STREAM um dieselbe Uhrzeit starten. Darüber hinaus gibt es im Nachgang der Partie auch eine kurze Analyse der Begegnung.

Um den LIVE-STREAM nutzen zu können, braucht Ihr lediglich ein internetfähiges Gerät. Egal ob mit Eurem Smartphone, Laptop oder SmartTV. Solange jedes Eurer Geräte über einen Internetzugang verfügt, werdet Ihr in der Lage sein, das Spiel zwischen Salzburg und Atletico verfolgen zu können.

Die Highlights der Partie Red Bull Salzburg vs. Atletico Madrid

Die Highlights der Begegnung werden ebenfalls auch bei ServusTV zur Verfügung gestellt. Eventuell wird Salzburg auch die Höhepunkte der Partie als Zusammenfassung auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal hochladen.

Das hat der Abomeister aus Österreich bereits auch bei anderen Testspielen so gehandhabt. Zum YouTube-Kanal der Salzburger geht es hier entlang.

Red Bull Salzburg vs. Atletico Madrid heute live im Free-TV und STREAM sehen: Die möglichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Red Bull Salzburg:

Mantl - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Junuzovic, Seiwald - Aaronson -Adeyemi, Sesko

Voraussichtliche Aufstellung Atletico Madrid:

Oblak - Sanchez, Lopez, Hermoso, Medrano - Moreno, Valera, Soriano, Niguez - Camello, Simeone

