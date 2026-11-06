So seht Ihr Red Bull New York gegen Atlanta United mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (die IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website des übertragenden Sportsenders oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 16:00 Sports Illustrated Stadium

Red Bull New York empfängt Atlanta United im Sports Illustrated Stadium in New Jersey zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer. Für beide Mannschaften steht dabei Unterschiedliches auf dem Spiel.

Die Mannschaft von Michael Bradley steht in der Eastern Conference auf Platz zehn und braucht gute Ergebnisse, um sich zum Ende der regulären Saison eine bessere Position für die Playoffs zu erarbeiten. Die jüngsten Leistungen waren wechselhaft, weshalb sie besonders auf den Heimvorteil setzen wird.

Atlanta United reist unter Gerardo Martino in einer schwierigen Phase an. Atlanta hat nur eines seiner letzten fünf MLS-Spiele gewonnen und steht im Osten auf Platz 13. Der Abstand zu den Playoff-Plätzen will nicht kleiner werden.

Für Atlanta ist das kein Spiel, das die Mannschaft auf die leichte Schulter nehmen darf. Eine Niederlagenserie hat sie in eine prekäre Lage gebracht, und die Reise nach New Jersey macht die Aufgabe nicht leichter.

Red Bull New York hat gezeigt, dass die Mannschaft auf diesem Niveau mithalten kann. Ihre Saison ist allerdings von einer Unbeständigkeit geprägt, die sie schwer einschätzbar macht. Bradley wird nach zwei Niederlagen in Folge eine stärkere Leistung sehen wollen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel live zu verfolgen.

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