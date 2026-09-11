Stürmerstar Harry Kane geht bei seiner angestrebten Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern nicht von einer schnellen Einigung aus.

"Ich rechne nicht damit, dass es in der nächsten oder übernächsten Woche erledigt ist", sagte Kane nach dem 5:0 (0:0) in der Champions League gegen den FK Bodö/Glimt, "aber hoffentlich sollten wir im Laufe der nächsten ein bis zwei Monate dahin kommen, wo wir hinwollen."

Eine Deadline habe er sich jedenfalls nicht gesetzt, die Gespräche würden aber auch weiterhin "gut laufen", meinte der 33-Jährige am Donnerstag. Er selbst sei "ganz gelassen" und konzentriere sich aufs Sportliche. "Ihr könnt ganz ruhig bleiben, es ist alles in Ordnung", sagte Kane: "Ich bin sehr glücklich."

Kanes Vertrag bei den Münchnern läuft im kommenden Sommer aus, im Gespräch ist eine Verlängerung bis mindestens 2029. Zuletzt hatten beide Seiten mehrfach ihre gegenseitige Wertschätzung kundgetan. Kane hatte schon erklärt, es sehe "ziemlich gut" aus. Sportvorstand Max Eberl meinte, er wisse nicht, "was gegen eine Vertragsverlängerung sprechen würde".