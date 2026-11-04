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Real Sociedad vs. Lyon heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Real Sociedad - Lyon
Real Sociedad
Lyon
Europa League

In der Europa League spielt Real Sociedad gegen Lyon. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Real Sociedad vs. Lyon: Anstoßzeit

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Europa League - Spielwoche 4
Reale Arena

Das Spiel zwischen Real Sociedad und Lyon beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Real Sociedad vs. Lyon heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel wird live übertragen. Die verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Real Sociedad und Lyon los?

Real Sociedad kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao in La Liga. Zuvor feierte die Mannschaft einen starken 6:0-Sieg gegen Lilleström in der Europa League sowie Auswärtssiege bei Malaga (5:2) und Levante (2:1). Insgesamt erzielte Real Sociedad in diesen fünf Partien 15 Tore und kassierte 10.

Lyon weist aus den vergangenen fünf Spielen drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann die Mannschaft 2:0 gegen Angers in der Ligue 1. Positiv zu verbuchen sind außerdem ein 3:2-Erfolg gegen Crystal Palace und ein 2:1 gegen Nizza. Die Niederlage gegen Paris Saint-Germain (0:2) und das 0:3 gegen Hoffenheim in der Europa League trüben das Bild. Lyon traf in diesem Zeitraum acht Mal und kassierte acht Gegentreffer.

RSO

RSO - Form

GIL
U1-1
MAL
S2-5
LIL
S0-6
LEV
S2-1
ATH
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
OL

OL - Form

CRY
S3-2
NCE
S2-1
TSG
N3-0
PSG
N2-0
SCO
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Real Sociedad vs. Lyon: Aufstellungen

Real Sociedad vs Lyon Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Matarazzo

Real Sociedad vs. Lyon: Form

RSO

RSO - Form

GIL
U1-1
MAL
S2-5
LIL
S0-6
LEV
S2-1
ATH
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
OL

OL - Form

CRY
S3-2
NCE
S2-1
TSG
N3-0
PSG
N2-0
SCO
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Real Sociedad vs. Lyon: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real SociedadUnentschiedenLyon
2
1
2
Champions League Qualification
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
END
Champions League Qualification
Lyon badge
Lyon
OL
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
END
Champions League
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
END
Champions League
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Lyon badge
Lyon
OL
1
END
5Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Real Sociedad vs. Lyon: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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