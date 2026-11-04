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Real Sociedad vs. Lyon: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 12:45 Reale Arena

Das Spiel zwischen Real Sociedad und Lyon beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Real Sociedad vs. Lyon heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel wird live übertragen. Die verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Themen der Woche: Was war bei Real Sociedad und Lyon los?

Real Sociedad kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao in La Liga. Zuvor feierte die Mannschaft einen starken 6:0-Sieg gegen Lilleström in der Europa League sowie Auswärtssiege bei Malaga (5:2) und Levante (2:1). Insgesamt erzielte Real Sociedad in diesen fünf Partien 15 Tore und kassierte 10.

Lyon weist aus den vergangenen fünf Spielen drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann die Mannschaft 2:0 gegen Angers in der Ligue 1. Positiv zu verbuchen sind außerdem ein 3:2-Erfolg gegen Crystal Palace und ein 2:1 gegen Nizza. Die Niederlage gegen Paris Saint-Germain (0:2) und das 0:3 gegen Hoffenheim in der Europa League trüben das Bild. Lyon traf in diesem Zeitraum acht Mal und kassierte acht Gegentreffer.

Real Sociedad vs. Lyon: Aufstellungen

Real Sociedad vs. Lyon: Form

Real Sociedad vs. Lyon: Bilanz direkte Duelle

Real Sociedad vs. Lyon: Die Tabellen