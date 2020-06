Real Sociedad - Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - die Übertragung von LaLiga heute

Real Sociedad empfängt zu Hause in der Reale Arena in San Sebastian das Team von Real Madrid . Anstoß ist um 22.00 Uhr .

Das weiße Ballett tanzt wieder und wie es tanzt. Am vergangenen Spieltag siegten die Königlichen mit 3:0 gegen den FC Valencia . Ein besonderer Treffer gelang dabei Asensio , der nach langanhaltender Verletzung wieder spielen konnte.

hat den Re-Start von nicht so gut gemeistert. Nach einem Unentschieden gegen Osasuna musste Sociedad am vergangenen Spieltag sogar eine Niederlage gegen Deportivo Alaves einstecken. Das Spiel endete 0:2 .

Wo das Spiel live zu sehen ist und wie die Teams auflaufen werden, seht Ihr in diesem Artikel.

Nicht Sky, nicht RTL, nicht Sport1 und auch nicht Eurosport übertragen LaLiga. Für Fans im Grunde eine komfortable Situation, denn Ihr müsst Euch nicht jedes Mal aufs Neue fragen, wo ein Spiel übertragen wird. Jedes Spiel der spanischen Liga wird von DAZN gezeigt. Somit seht Ihr die Spiele auch nur im LIVE-STREAM und nicht im regulären TV-Programm.

❓🎁👕 Prove how big of a @realmadriden expert you are!

🤓 Answer all the questions correctly and win a customised 19/20 home shirt.

👇 Take part! @EXNESS | #HalaMadrid