Real Sociedad - Real Madrid: TV, LIVE-STREAM und Co. – so wird LaLiga heute live übertragen

Am Sonntag treffen Real Sociedad und Real Madrid aufeinander. Alle Informationen zum ersten Spiel der Königlichen bekommt Ihr hier im Artikel.

In Spaniens startet der Titelverteidiger in die Saison und muss gleich auswärts antreten. Real Sociedad empfängt Real Madrid am Sonntag um 21.00 Uhr in der Reale Arena.

Für Sociedad ist es bereits das zweite Spiel der Saison. Im ersten Anlauf gelang dem Team von Trainer Imanol Alguacil jedoch nur ein Unentschieden gegen Valladolid. Nach dem ersten Durchgang lag Sociedad noch mit 0:1 zurück, ehe das Team in der 60. Minute den Ausgleichstreffer erzielen konnte.

startet als amtierender Meister in die neue Saison 2020/2021 und möchte diesen Titel natürlich verteidigen.

Wann das Spie läuft und wo Ihr die Übertragung von vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Real Sociedad gegen Real Madrid: Das Spiel im Überblick

Spiel: Real Sociedad San Sebastian vs. Real Madrid

Wettbewerb: 2. Spieltag, LaLiga

Datum: Sonntag, 20. September 2020

Anstoß: 21.00 Uhr

Ort: Reale Arena, San Sebastian

Real Sociedad gegen Real Madrid: Wird das Spiel im Fernsehen übertragen?

Im regulären TV-Programm könnt Ihr das Spiel heute Abend nicht sehen. Das liegt daran, dass die Rechte an der Übertragung weder an Free-TV- noch an Pay-TV-Sender gegangen ist. Wer das Spiel live sehen möchte, ist bei Streamingdienst DAZN an der richtigen Adresse. Hier könnt Ihr das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen und habt somit sogar die Wahl, auf welchem Gerät Ihr das Spiel sehen möchtet. Auch unterwegs ist es möglich das Spiel live zu verfolgen.

Mehr Informationen zum LIVE-STREAM auf DAZN bekommt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Real Sociedad gegen Real Madrid: Wann läuft das Spiel auf DAZN?

Anstoß der Partie ist 21.00 Uhr. Doch bereits um 20.45 Uhr beginnt der LIVE-STREAM mit dem Vorbericht zum Spiel. Damit Ihr vor und während der Partie bestens unterhalten und informiert seid, wird Euch folgendes Team begleiten:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Benny Lauth

Real Sociedad gegen Real Madrid: So funktioniert der LIVE-STREAM

Ihr möchtet das Spiel heute live sehen, dann loggt Euch einfach beim Streaminganbieter ein. Solltet Ihr noch keine Zugangsdaten haben, könnt Ihr Euch zuerst auf der DAZN-Homepage registrieren. Dabei gelangt Ihr automatisch zum Gratismonat, mit dem Ihr das komplette Angebot auf DAZN ganze 30 Tage lang kostenlos sehen könnt. Erst danach steht für Euch die Entscheidung an ein Abonnement abzuschließen. Entweder entscheidet Ihr Euch für ein Monatsabo für 11,99 Euro oder für ein Jahresabo für 119,99 Euro.

Egal ob Gratismonat oder Abonnement, Ihr seht immer das komplette Programm von DAZN. Mit dabei sind LaLiga, die Serie A, die Ligue 1 und die Bundesliga. Mehr Informationen zum Programm könnt Ihr hier nachlesen.

Real Sociedad gegen Real Madrid: Diese Geräte könnt Ihr verwenden

Egal ob zu Hause oder unterwegs, mit der DAZN-App seid Ihr überall live dabei. Ihr könnt die App kostenlos herunterladen und auf Euren Geräten installieren. Die App wird von Smart-TVs unterstützt, Spielekonsolen, Smartphones, Tablets und vielen weiteren internetfähigen Geräten.

Andere Geräte sind zum Beispiel der Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Google Chromecast oder auch Euer PC oder Laptop. Euren Laptop könnt Ihr auch zum Beispiel per HDMI-Kabel an einen Fernseher anschließen und so ebenfalls das Spiel auf einem großen Bildschirm sehen.

Real Sociedad gegen Real Madrid: Die Highlights der Partie

Keine Zeit das Spiel in voller Länge zu sehen oder Ihr möchtet einfach nochmal die Tore und wichtigsten Szenen sehen? Dann sind die Highlights auf DAZN genau das Richtige für Euch. Damit verpasst Ihr weder Tore noch andere wichtige Szenen des Spiels. Sollte Euch das noch nicht reichen, könnt Ihr das komplette Spiel auch als Wiederholung sehen im Re-Live.

Beides gibt es auf Abruf bereits kurz nach Spielende, sowohl für Abonnenten als auch Nutzer des Gratismonats.

Real Sociedad gegen Real Madrid: Das Spiel im LIVE-TICKER

Eine Alternative oder auch Ergänzung zum LIVE-STREAM ist das der LIVE-TICKER von Goal. Damit seid Ihr beim Aufeinandertreffen zwischen Real Sociedad und Real Madrid stets auf dem Laufenden.

Verpasst keine Tore, entscheidenden Szenen oder strittige Situationen mit der Berichterstattung von Goal. Außerdem erhaltet Ihr mit Analysen und Statistiken wertvolle Informationen zum Treiben auf dem Rasen und könnt so auch den LIVE-STREAM aufwerten.

Hier geht es zum LIVE-TICKER der Begegnung Real Sociedad vs. Real Madrid auf der Goal-Webseite.

Real Sociedad gegen Real Madrid: Die Aufstellungen

Sobald bekannt ist, wer heute in der Aufstellung vertreten ist, könnt Ihr das an dieser Stelle nachlesen.