So sehen Sie Real Sociedad gegen Sevilla mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 29. Nov. 2026 - 15:00 Reale Arena

Real Sociedad empfängt Sevilla in der Reale Arena in San Sebastián zu einem LaLiga-Spiel zwischen zwei Mannschaften, die in der Tabelle zwei Plätze auseinanderliegen.

Die Gastgeber befinden sich in einer schwachen Phase. Das Team von Pellegrino Matarazzo verlor am Donnerstag in der Europa League mit 1:2 gegen Crystal Palace. Zuvor war es durch Mamadou Sarr in Führung gegangen, doch eine Rote Karte für Jon Martin wendete das Spiel.

Zuvor hatte Sociedad in der Liga mit 2:3 gegen Racing Santander verloren. Damit hat die Mannschaft drei ihrer letzten fünf Spiele verloren und will mit einem Erfolg zu Hause wieder Stabilität gewinnen.

Sevilla ist in den letzten beiden Ligaspielen ungeschlagen geblieben. Die Mannschaft von Luis Garcia spielte im Derby 1:1 gegen Real Betis. Eigengewächs Kike Salas erzielte in der Nachspielzeit den Treffer zum Punktgewinn.

Sevilla war an jenem Abend über weite Strecken die bessere Mannschaft und erspielte sich zahlreiche Chancen. Ob das Team diese Offensivfreude auch in San Sebastián zeigen kann, bleibt abzuwarten.

Sociedad steht auf Platz fünf, Sevilla auf Rang sieben. Das Ergebnis ist damit im Kampf um die Europapokalplätze wichtig.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel verfolgen können und was Sie vorab über Personal und Form der Teams wissen müssen.

Die TV-Sender und Livestream-Angebote für Real Sociedad gegen Sevilla sind unten aufgeführt. Über den Link können Sie das Spiel live sehen, sofern die Übertragung in Ihrer Region verfügbar ist.

Personal und Kader