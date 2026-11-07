So sehen Sie Real Sociedad gegen Rayo Vallecano mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 10:15 Reale Arena

Real Sociedad empfängt Rayo Vallecano am Sonntag in der Reale Arena in San Sebastian. Für beide Klubs, die in unterschiedlichen Tabellenregionen stehen, geht es in diesem LaLiga-Spiel um einiges.

Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo steht in LaLiga auf Platz fünf und hat zuletzt wechselhafte Ergebnisse erzielt. Auf ein 1:1 gegen Lyon in der Europa League folgte im letzten Ligaspiel eine 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao. Dieses Ergebnis dürfte die Konzentration vor dem Heimspiel noch einmal geschärft haben.

An Offensivqualität mangelt es Real Sociedad nicht. Das deutliche 6:0 gegen Lillestroem in der Europa League und der 5:2-Sieg bei Malaga in LaLiga zeigen, wie gefährlich die Mannschaft sein kann, wenn sie in Fahrt kommt. Die Doppelbelastung durch Europapokal und Liga bleibt die größte Herausforderung für Matarazzo.

Rayo Vallecano reist als Tabellenzwölfter an und braucht Punkte. Die Mannschaft von Benat San Jose hat gezeigt, dass sie Ergebnisse erzwingen kann, zuletzt mit einem 3:0 gegen Celta Vigo in LaLiga. Bislang prägt jedoch Unbeständigkeit ihre Saison.

Die Gäste haben wettbewerbsübergreifend nur eines ihrer letzten fünf Spiele verloren. Das verspricht eine engere Partie, als es der Blick auf die Tabelle allein vermuten ließe. Rayo reist nicht nach San Sebastian, um lediglich als Statist aufzutreten.

Die jüngsten Duelle der beiden Klubs waren umkämpft. Im April trennten sie sich in Vallecas 3:3, im Oktober 2025 gewann Rayo in der Reale Arena mit 1:0. Der Heimvorteil ist wichtig, doch Sociedad wird seine beste Leistung brauchen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um dieses LaLiga-Spiel live zu sehen.

Die Möglichkeiten, Real Sociedad gegen Rayo Vallecano im Livestream und im TV zu sehen, finden Sie unten. Mit ExpressVPN können Sie sicher auf Ihren bevorzugten Streamingdienst zugreifen oder Geoblocking umgehen, wenn Sie sich außerhalb Ihrer gewohnten Region befinden.

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