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Real Sociedad gegen Bournemouth, Vorschau auf die UEFA Europa League: Alles, was ihr wissen müsst

Real Sociedad - Bournemouth
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Bournemouth

Umfassende Spielvorschau auf Real Sociedad gegen AFC Bournemouth in der UEFA Europa League. Wir analysieren die jüngsten nationalen Ergebnisse, die Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Donnerstagabend im Anoeta-Stadion.

Real Sociedad vs. AFC Bournemouth: Spieldetails

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Europa League - Spielwoche 1
Reale Arena

Real Sociedad und AFC Bournemouth stoßen am 17. September 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) an.

Europäischer Auftakt in San Sebastián

Real Sociedad kehrt zurück ins heimische Stadion und empfängt den englischen Klub AFC Bournemouth im Anoeta-Stadion zum 1. Spieltag der Ligaphase der UEFA Europa League 2026/27. Nach einem schwierigen Wochenende in LaLiga will La Real unter Flutlicht neu angreifen und vor den eigenen Fans wichtige frühe Punkte holen. Für Bournemouth bietet die Reise nach Spanien nach zwei Unentschieden in Folge im nationalen Wettbewerb eine spannende Gelegenheit, gleich zum Auftakt die eigenen europäischen Ambitionen zu untermauern.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La Reals Rückschlag gegen Atlético Madrid

Real Sociedad geht in die Partie am Donnerstag in dem Versuch, sich von einer 0:3-Heimniederlage gegen Atlético Madrid in LaLiga am 5. Spieltag (13. September) zu erholen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kassierte La Real spät einen Elfmeter, bevor Treffer von Jonathan David und Giuliano Simeone das Ergebnis für die Gäste besiegelten. Die Leistung folgte auf einen 3:2-Auswärtssieg gegen Elche CF am 4. Spieltag und ein torloses Unentschieden gegen Celta Vigo, weshalb die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo darauf aus ist, defensiv wieder mehr Stabilität zu finden.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Das packende Unentschieden der Cherries im Vitality Stadium

Bournemouth reist nach einem torreichen 2:2 gegen Brentford in der Premier League am 4. Spieltag (12. September) nach Spanien. Justin Kluivert und Marcus Tavernier trafen für Bournemouth, doch ein Doppelpack von Kevin Schade sorgte für die Punkteteilung. Die Vorstellung baut auf einem 2:2 bei Newcastle United und einem 4:0 im EFL Cup gegen Lincoln City auf und zeigt, dass die Mannschaft von Marco Rose mit reichlich Offensivgefahr in den Europapokal geht.

Kann Bournemouths hohes Pressing den Rhythmus von San Sebastián stören?

Duelle zwischen spanischer technischer Kontrolle und der Intensität der Premier League sorgen stets für dynamische taktische Begegnungen. Das zentrale Mittelfeld von Real Sociedad mit Carlos Soler, Luka Sučić und Mikel Oyarzabal wird versuchen, das Tempo zu bestimmen und den Ballbesitz zu kontrollieren. Bournemouth wiederum wird auf intensives Pressing und schnelle Verlagerungen über die Flügel durch Justin Kluivert, Marcus Tavernier und Evanilson setzen. Da am 1. Spieltag wichtige Punkte in der Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Donnerstag hochklassige Action ab dem Anpfiff.

Teamnews & Kader

Real Sociedad vs Bournemouth Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Matarazzo

Real Sociedad wird in diesem Europa-League-Spiel von Pellegrino Matarazzo trainiert. Für das Heimteam liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu einer wahrscheinlichen Aufstellung, Verletzungen oder Sperren vor, Updates werden näher am Anstoß ergänzt.

Marco Rose steht bei Bournemouth für die Reise nach San Sebastian an der Seitenlinie. Wie beim Heimteam wurden auch hier keine bestätigten Kaderdetails, Verletzungen oder Sperren bekannt gegeben, weitere Teamnews folgen, je näher das Spiel rückt.

Form

RSO

RSO - Form

RMA
N4-1
ESP
S2-1
CEL
U0-0
ELC
S2-3
ATM
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BOU

BOU - Form

MCI
N2-1
EVE
U1-1
NEW
U2-2
LIN
S4-0
BRE
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Real Sociedad geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 2:3-Heimniederlage gegen Elche in LaLiga, während ein 2:1-Sieg über Espanyol zu den positiveren Auftritten in diesem Lauf zählt. Den deutlichsten Rückschlag setzte es im August beim 1:4 gegen Real Madrid. In diesen fünf Spielen erzielte Real Sociedad sechs Tore und kassierte sieben.

Bournemouths letzte fünf Ergebnisse lauten ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 2:2 gegen Brentford in der Premier League, davor gab es ein 4:0 im Carabao Cup gegen Lincoln City. Bournemouth spielte außerdem 2:2 bei Newcastle United und 1:1 bei Everton, die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen Manchester City. In diesen fünf Partien erzielte Bournemouth neun Tore und kassierte sechs.

Direkter Vergleich

Head to Head

Real SociedadUnentschiedenBournemouth
1
2
0
Klub Freundschaftsspiele
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
END
3Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/3

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 9. August 2025 statt, als sie sich in einem Testspiel mit 1:1 trennten. Am selben Tag endete ein zweites Spiel zwischen den Teams 0:0. Das einzige weitere verzeichnete Duell war ein Testspiel im Juli 2022, das Real Sociedad mit 2:1 gewann. Alle drei Partien im verfügbaren direkten Vergleich waren Freundschaftsspiele, ein Pflichtspiel zwischen den Klubs ist nicht verzeichnet.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sp. PragSp. PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NijmegenNijmegenNEC
00000000
1
BialystokBialystokJAG
00000000
1
AC MailandAC MailandMIL
00000000
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
RB SalzburgRB SalzburgSAL
00000000
1
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
1
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
00000000
1
OFI KretaOFI KretaOFI
00000000
1
Lech PosenLech PosenLCH
00000000
1
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
00000000
1
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
00000000
1
LilleströmLilleströmLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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