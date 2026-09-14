Real Sociedad vs. AFC Bournemouth: Spieldetails

Europa League - Spielwoche 1 17. Sept. 2026 - 15:00 Reale Arena

Real Sociedad und AFC Bournemouth stoßen am 17. September 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) an.

Europäischer Auftakt in San Sebastián

Real Sociedad kehrt zurück ins heimische Stadion und empfängt den englischen Klub AFC Bournemouth im Anoeta-Stadion zum 1. Spieltag der Ligaphase der UEFA Europa League 2026/27. Nach einem schwierigen Wochenende in LaLiga will La Real unter Flutlicht neu angreifen und vor den eigenen Fans wichtige frühe Punkte holen. Für Bournemouth bietet die Reise nach Spanien nach zwei Unentschieden in Folge im nationalen Wettbewerb eine spannende Gelegenheit, gleich zum Auftakt die eigenen europäischen Ambitionen zu untermauern.

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La Reals Rückschlag gegen Atlético Madrid

Real Sociedad geht in die Partie am Donnerstag in dem Versuch, sich von einer 0:3-Heimniederlage gegen Atlético Madrid in LaLiga am 5. Spieltag (13. September) zu erholen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kassierte La Real spät einen Elfmeter, bevor Treffer von Jonathan David und Giuliano Simeone das Ergebnis für die Gäste besiegelten. Die Leistung folgte auf einen 3:2-Auswärtssieg gegen Elche CF am 4. Spieltag und ein torloses Unentschieden gegen Celta Vigo, weshalb die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo darauf aus ist, defensiv wieder mehr Stabilität zu finden.

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Das packende Unentschieden der Cherries im Vitality Stadium

Bournemouth reist nach einem torreichen 2:2 gegen Brentford in der Premier League am 4. Spieltag (12. September) nach Spanien. Justin Kluivert und Marcus Tavernier trafen für Bournemouth, doch ein Doppelpack von Kevin Schade sorgte für die Punkteteilung. Die Vorstellung baut auf einem 2:2 bei Newcastle United und einem 4:0 im EFL Cup gegen Lincoln City auf und zeigt, dass die Mannschaft von Marco Rose mit reichlich Offensivgefahr in den Europapokal geht.

Kann Bournemouths hohes Pressing den Rhythmus von San Sebastián stören?

Duelle zwischen spanischer technischer Kontrolle und der Intensität der Premier League sorgen stets für dynamische taktische Begegnungen. Das zentrale Mittelfeld von Real Sociedad mit Carlos Soler, Luka Sučić und Mikel Oyarzabal wird versuchen, das Tempo zu bestimmen und den Ballbesitz zu kontrollieren. Bournemouth wiederum wird auf intensives Pressing und schnelle Verlagerungen über die Flügel durch Justin Kluivert, Marcus Tavernier und Evanilson setzen. Da am 1. Spieltag wichtige Punkte in der Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Donnerstag hochklassige Action ab dem Anpfiff.

Teamnews & Kader

Real Sociedad wird in diesem Europa-League-Spiel von Pellegrino Matarazzo trainiert. Für das Heimteam liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu einer wahrscheinlichen Aufstellung, Verletzungen oder Sperren vor, Updates werden näher am Anstoß ergänzt.

Marco Rose steht bei Bournemouth für die Reise nach San Sebastian an der Seitenlinie. Wie beim Heimteam wurden auch hier keine bestätigten Kaderdetails, Verletzungen oder Sperren bekannt gegeben, weitere Teamnews folgen, je näher das Spiel rückt.

Form

Real Sociedad geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 2:3-Heimniederlage gegen Elche in LaLiga, während ein 2:1-Sieg über Espanyol zu den positiveren Auftritten in diesem Lauf zählt. Den deutlichsten Rückschlag setzte es im August beim 1:4 gegen Real Madrid. In diesen fünf Spielen erzielte Real Sociedad sechs Tore und kassierte sieben.

Bournemouths letzte fünf Ergebnisse lauten ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 2:2 gegen Brentford in der Premier League, davor gab es ein 4:0 im Carabao Cup gegen Lincoln City. Bournemouth spielte außerdem 2:2 bei Newcastle United und 1:1 bei Everton, die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen Manchester City. In diesen fünf Partien erzielte Bournemouth neun Tore und kassierte sechs.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 9. August 2025 statt, als sie sich in einem Testspiel mit 1:1 trennten. Am selben Tag endete ein zweites Spiel zwischen den Teams 0:0. Das einzige weitere verzeichnete Duell war ein Testspiel im Juli 2022, das Real Sociedad mit 2:1 gewann. Alle drei Partien im verfügbaren direkten Vergleich waren Freundschaftsspiele, ein Pflichtspiel zwischen den Klubs ist nicht verzeichnet.