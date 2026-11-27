So seht Ihr Real Salt Lake gegen Vancouver Whitecaps mit einem VPN

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungspartner aufrufen. Besucht die Website des Sportanbieters mit den Übertragungsrechten oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

USA MLS - 1/8 27. Nov. 2026 - 22:00 America First Field

Real Salt Lake empfängt die Vancouver Whitecaps im America First Field in Salt Lake City zu einem Spiel der Major League Soccer. Die beiden Teams treffen nur wenige Tage nach ihrem letzten Duell erneut aufeinander.

Das Team von Pablo Mastroeni durchlebt eine wechselhafte Phase. Am 23. November verlor es in Vancouver mit 0:2, nachdem es zuvor gegen die Seattle Sounders 1:1 gespielt hatte.

RSL steht auf Platz neun der Western Conference und hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Der 2:1-Sieg gegen LA Galaxy Anfang des Monats zeigte, dass das Team gegen regionale Rivalen weiterhin Erfolge erzielen kann.

Vancouver reist als formstärkeres Team an. Die Mannschaft von Jesper Soerensen hat vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und führt die Tabelle der Western Conference an.

In diesem Zeitraum erzielten die Whitecaps 13 Tore und kassierten nur drei Gegentreffer. Dazu gehörten ein 5:1 gegen Seattle und ein 4:1 gegen San Diego FC. In ihren letzten beiden Spielen blieben sie zudem ohne Gegentor.

RSL will die Serie von fünf Niederlagen in Folge gegen diesen Gegner beenden. Vancouver hat laut den vorliegenden Daten alle fünf letzten Duelle gewonnen.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Anstoßzeit, zur Übertragung und dazu, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

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