So sehen Sie Real Salt Lake gegen LA Galaxy mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 19:00 America First Field

Real Salt Lake empfängt LA Galaxy im America First Field in Salt Lake City zu einem Spiel der Western Conference in der Major League Soccer, das in der Schlussphase der regulären Saison für beide Klubs von Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Pablo Mastroeni verlor ihr jüngstes Spiel am 31. Oktober mit 1:2 gegen San Jose Earthquakes. Zuvor hatte RSL eine starke Serie hingelegt und drei Spiele in Folge gegen Austin FC, St. Louis City und Sporting Kansas City gewonnen.

LA Galaxy reist in deutlich besserer Form nach Utah, als es die Platzierung in der Conference vermuten lässt. Die Mannschaft von Greg Vanney besiegte Austin FC im letzten Spiel mit 4:1. Zuvor hatte sie im El Tráfico gegen Los Angeles FC 2:2 gespielt und nacheinander gegen Portland Timbers und San Diego FC gewonnen.

In der Tabelle der Western Conference liegt Real Salt Lake auf Platz elf, LA Galaxy auf Platz sieben. Während sich abzeichnet, wer die Playoffs erreicht, steht für beide Mannschaften bei dieser Begegnung einiges auf dem Spiel.

Die beiden Klubs trafen in dieser Saison bereits aufeinander: LA Galaxy gewann im April zu Hause mit 2:1. Vanney will, dass seine Mannschaft ihre jüngste Offensivstärke auch auswärts zeigt, während Mastroeni nach der Niederlage gegen San Jose eine Reaktion braucht.

Informationen zur Übertragung dieses Spiels sind derzeit nicht verfügbar. Die neuesten Angaben dazu, wo Sie das Spiel sehen können, finden Sie unten, sobald sie bestätigt sind.

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