So siehst du Real Oviedo gegen Celta Fortuna mit einem VPN

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Spielvorschau

Spanien LaLiga 2 - Spielwoche 16 30. Nov. 2026 - 14:30 Nuevo Carlos Tartiere

Real Oviedo empfängt Celta Fortuna im Nuevo Carlos Tartiere in Oviedo zu einem Ligaspiel der Segunda División.

Oviedo steht auf Tabellenplatz zwölf, doch die jüngsten Ergebnisse geben wenig Anlass zur Freude. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, zuletzt gab es eine 0:3-Niederlage bei Cordoba.

Zu Hause will Oviedo die Negativserie beenden. Das Team von Raul hat in diesen fünf Spielen zwölf Gegentore kassiert. Die Defensive zu stabilisieren, hat daher oberste Priorität.

Celta Fortuna reist als Tabellen-19. an und wartet in dieser Phase noch auf den ersten Sieg. Die Mannschaft von Fredi Alvarez spielte am 22. November 1:1 gegen Real Valladolid, holte aus den letzten fünf Ligaspielen aber nur zwei Punkte.

Auch die Gäste müssen an ihrer Defensive arbeiten. Nach einer 1:5-Niederlage bei Girona im Oktober haben sie in ihren letzten fünf Spielen elf Gegentore kassiert. Beim 2:2 gegen Cordoba bewiesen sie allerdings Widerstandskraft.

Oviedo weist zudem in den dokumentierten Duellen mit diesem Gegner eine starke Bilanz auf. Hier erfährst du, wie du das Spiel verfolgen kannst, einschließlich der Informationen zu TV-Übertragung und Livestream.

Offizielle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream von Real Oviedo gegen Celta Fortuna liegen derzeit nicht vor. Sobald sie bestätigt sind, werden sie hier ergänzt.

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