Real Madrid: Xabi Alonso schwärmt von seinen ehemaligen Mitspielern Mesut Özil und Cristiano Ronaldo

Xabi Alonso verbrachte bei Real Madrid äußerst erfolgreiche Jahre. Vor allem zwei Spieler beeindrucken ihn heute noch besonders.

Der ehemalige Mittelfeld-Stratege Xabi Alonso hat sich an seine Zeit bei zurückerinnert und dabei auf die Stärken von Cristiano Ronaldo und Mesut Özil verwiesen.

Özil, der mittlerweile in beim spielt und von 2010-2013 für die Königlichen aus Madrid kickte, sei "zwischen den Linien perfekt. Er hielt sich immer zwischen den Innenverteidigern und den Sechsern auf. Das ist der schwierigste Raum, weil man quasi keinen Platz hat", erklärte Alonso bei The Coaches' Voice. "Ich versuchte, ihn dort immer per scharfem Pass anzuspielen, dafür hatte er die nötige Ballkontrolle. Wenn uns das gelang, konnte er die letzte Verteidigungslinie aus der Mitte heraus attackieren."

Eine andere Variante für Alonso war das Zusammenspiel mit Ronaldo. "Cristiano spielte auf dem linken Flügel, mit ihm war es einfach", erinnerte er sich zurück. "Wenn ich den Ball hatte, habe ich ihn gesucht. Dann hat er einfach mit seinen individuellen Fähigkeiten für Gefahr gesorgt."

Xabi Alonso: Real Madrid erzielte Tore "aus dem Nichts"

Generell sei die individuelle Klasse der damaligen Real-Mannschaft damals in vielen Fällen entscheidend gewesen, so Alonso weiter. "Wir versuchten immer, schnell zu spielen. Uns gelangen so viele Tore - oftmals sogar aus dem Nichts, weil das Potenzial in der Mannschaft einfach so groß war."

Alonso stand von 2009 bis 2014 bei Real unter Vertrag und gewann mit dem Klub unter anderem die , die spanische Meisterschaft und zweimal den nationalen Pokal.