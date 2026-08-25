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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

"Real Madrid war gezwungen und musste seinen Vertrag verlängern": Vinicius Junior sieht sich brisanter Vermutung ausgesetzt

La Liga
Espanyol - Real Madrid
Real Madrid
Vinicius Junior

Hatte Vinicius Junior schlichtweg keine andere Option als bei Real Madrid zu verlängern? Ein legendärer Keeper tätigt brisante Aussagen.

Der frühere spanische Nationaltorwart Santiago Canizares hat einen brisanten Verdacht, was die Vertragsverlängerung von Vinicius Junior bei Real Madrid angeht.

Bei El Partidazo de Cope regte sich Canizares über Vinicius' Theatralik bei Reals 2:1-Sieg bei Espanyol Barcelona zum LaLiga-Auftakt am vergangenen Wochenende auf. Der Offensivspieler der Königlichen war mehrfach im Strafraum zu Boden gegangen und hatte jeweils vergeblich einen Elfmeterpfiff gefordert.

Canizares nahm Vinicius' Verhalten auf dem Platz zum Anlass, um dessen Wert für eine Mannschaft in Frage zu stellen: "In diesem Sommer gab es eine Debatte. Er hatte noch ein Jahr Vertrag, verkauft man ihn oder nicht. Was er dir fußballerisch gibt im Vergleich zu dem, was er dir nimmt. Weißt du, was los war? Niemand will ihn", mutmaßte der 56-Jährige, der in den 1990er Jahren insgesamt 55 Pflichtspiele für Real absolvierte und danach beim FC Valencia (1998 bis 2008) zur Ikone wurde, dass es Vinicius für einen potenziellen Abschied aus Madrid schlichtweg an Optionen mangelte.

"Niemand will einen solchen Spieler in seinem Verein. Und ich glaube nicht, dass er irgendwelche Angebote hatte", fuhr Canizares fort. "Real Madrid war gezwungen und musste seinen Vertrag verlängern, weil sich sicherlich kein Verein bei ihm oder seinem Berater gemeldet hat, da niemand einen Spieler mit diesen Eigenschaften will. Na ja, vielleicht ein kleinerer Verein … Newcastle", so der 46-fache spanische Nationalkeeper weiter.

Real Madrid: Jose Mourinho verteidigte Vinicius Junior

Die Verlängerung von Vinicius' zuvor 2027 auslaufendem Vertrag hatte sich lange hingezogen und war seit eineinhalb Jahren regelmäßig eines der bestimmenden Themen in der spanischen Hauptstadt. Wollte Real die angeblich horrenden Gehaltsforderungen des 26-Jährigen nicht erfüllen, sollen die Verhandlungen zeitweise gestoppt worden sein. Letztlich fand man aber doch noch zueinander und Anfang August verlängerte Vinicius sein Arbeitspapier langfristig bis 2032.

Vinicius Junior Real Madrid 2026 pre-seasonGetty Images

Interesse soll es neben den finanzstarken Topklubs aus Saudi-Arabien zuletzt auch seitens des FC Arsenal gegeben haben. Medienberichten zufolge wäre der englische Meister sogar bereit gewesen, Vinicius zum bestbezahlten Spieler seiner Vereinsgeschichte zu machen, um ihn aus Madrid nach London zu lotsen. Ansonsten blieb die Gerüchteküche rund um Vinicius in den vergangenen Monaten eher ruhig, was aber auch darin begründet liegt, dass schlichtweg nur wenige Vereine auf der Welt finanziell dazu in der Lage wären, den brasilianischen Nationalspieler zu verpflichten.

Reals neuer Trainer Jose Mourinho hatte sich nach dem erneuten Wirbel um Vinicius bei der Partie gegen Espanyol indes demonstrativ vor seinen Topstar gestellt. "Vini ist kein Heiliger, aber was sie ihm antun, ist zu viel", betonte Mourinho nach dem knappen Auswärtssieg am Samstagabend und wurde bezüglich des Umgangs mit Vinicius in gegnerischen Stadien deutlich: "Wir sind in einer gesellschaftlichen Ära des Anti-Mobbings. Bei Vini sind wir noch immer in der Mobbing-Phase – ob seitens des Gegners, seitens des Publikums. Wir müssen ihn bestmöglich erziehen und bestmöglich darauf vorbereiten."

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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