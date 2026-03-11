Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoManchester City
Hier live sehen!
Marko Brkic

Real Madrid vs. Manchester City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League im Live Stream und live im TV?

Real Madrid trifft in der Champions League auf Manchester City. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Im Achtelfinale der Champions League steht am heutigen Mittwoch (11. März) ein absoluter Kracher an: Real Madrid trifft im heimischen Bernabeu in Madrid auf Manchester City. Anstoß ist um 21 Uhr.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung der Partie wissen müsst.

Real Madrid vs. Manchester City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League im Live Stream und live im TV?

DAZNHier live sehen!

Das Achtelfinalduell zwischen Real Madrid und Manchester City wird live bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst startet wenige Augenblicke vor dem Anpfiff mit der Übertragung. Dafür benötigt wird ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abonnement.

Die Partie ist sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit allen Parallelspielen zu sehen.

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Anstoßzeit Real Madrid gegen Manchester City

crest
Champions League - Endrunde
Estadio Bernabeu

Real Madrid vs. Manchester City: Aufstellungen

Real Madrid vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

Real MadridHome team crest

4-4-2

Aufstellung

4-3-3

Home team crestMCI
1
T. Courtois
23
F. Mendy
12
T. Alexander-Arnold
22
Antonio Rüdiger
17
R. Asencio
15
Arda Güler
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
14
Aurélien Tchouaméni
7
Vinicius Junior
16
G. Garcia
25
G. Donnarumma
3
R. Dias
15
M. Guehi
21
R. Ait Nouri
27
M. Nunes
20
B. Silva
33
N. O'Reilly
16
Rodri
11
Jérémy Doku
9
E. Haaland
42
A. Semenyo

4-3-3

MCIAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Arbeloa

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Guardiola

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Real Madrid

Vor dem Hinspiel plagen Real einige Personalsorgen: Top-Torjäger Kylian Mbappe ist wegen Knieproblemen fraglich, auch Jude Bellingham könnte nach einer Muskelverletzung fehlen. Trainer Alvaro Arbeloa droht damit der Ausfall wichtiger Offensivkräfte.

News über Manchester City

Manchester City meisterte die Champions-League-Generalprobe am Samstag: In der fünften Runde des FA Cup setzte sich das Team von Trainer Pep Guardiola mit 3:1 gegen Newcastle United durch.

Form

RMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

MCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

RMA

Letzte 5 Spiele

MCI

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

10

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Real Madrid vs. Manchester City: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Real Madrid vs. Manchester City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League im Live Stream und live im TV? Nützliche Links

Werbung
0