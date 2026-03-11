Im Achtelfinale der Champions League steht am heutigen Mittwoch (11. März) ein absoluter Kracher an: Real Madrid trifft im heimischen Bernabeu in Madrid auf Manchester City. Anstoß ist um 21 Uhr.
GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung der Partie wissen müsst.
Real Madrid vs. Manchester City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League im Live Stream und live im TV?
|DAZN
|Hier live sehen!
Das Achtelfinalduell zwischen Real Madrid und Manchester City wird live bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst startet wenige Augenblicke vor dem Anpfiff mit der Übertragung. Dafür benötigt wird ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abonnement.
Die Partie ist sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit allen Parallelspielen zu sehen.
Anstoßzeit Real Madrid gegen Manchester City
Real Madrid vs. Manchester City: Aufstellungen
News über Real Madrid
Vor dem Hinspiel plagen Real einige Personalsorgen: Top-Torjäger Kylian Mbappe ist wegen Knieproblemen fraglich, auch Jude Bellingham könnte nach einer Muskelverletzung fehlen. Trainer Alvaro Arbeloa droht damit der Ausfall wichtiger Offensivkräfte.
News über Manchester City
Manchester City meisterte die Champions-League-Generalprobe am Samstag: In der fünften Runde des FA Cup setzte sich das Team von Trainer Pep Guardiola mit 3:1 gegen Newcastle United durch.