Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Live Scores, Stats, and the Latest News
La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoAtletico Madrid
Hier live sehen!
GOAL

Real Madrid vs. Atletico Madrid heute live: Wer zeigt / überträgt das Derby im Live Stream und live im TV?

Es ist angerichtet: In der spanischen Hauptstadt steigt heute das Derbi Madrileno. Wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt, verrät GOAL!

Am heutigen Sonntag, dem 22. März, treffen in Madrid die Stadtrivalen Real und Atletico aufeinander. Der Anpfiff im Bernabeu ist für 21 Uhr angesetzt. 

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Real Madrid vs. Atletico Madrid heute live: Wer zeigt / überträgt das Derby im Live Stream und live im TV?

Die spanische Liga wird hierzulande nur bei DAZN live übertragen, auch Real vs. Atletico läuft beim Bezahldienst - sowohl im Pay-TV auf DAZN 2 als auch im Stream über DAZN. Rund 20 Minuten vor dem Anpfiff beginnen die Vorberichte, dieses Team ist am Start:

  • Moderator: David Ploch  
  • Kommentator: Nico Seepe 
  • Experte: Benny Lauth 
  • Reporter: Andres Veredas

Kostenfrei ist da Ganze nicht, für LaLiga auf DAZN braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. 

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
DAZNHier ansehen

Anstoßzeit Real Madrid gegen Atletico Madrid

crest
La Liga - La Liga
Estadio Bernabeu

Real Madrid vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Real Madrid vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

Real MadridHome team crest

4-1-2-1-2

Aufstellung

4-4-2

Home team crestATM
13
A. Lunin
22
Antonio Rüdiger
24
D. Huijsen
2
D. Carvajal
14
Aurélien Tchouaméni
18
Álvaro Carreras
8
F. Valverde
15
Arda Güler
45
T. Pitarch
10
Kylian Mbappé
7
Vinicius Junior
1
J. Musso
14
M. Llorente
3
M. Ruggeri
24
R. Le Normand
17
D. Hancko
6
Koke
22
A. Lookman
20
G. Simeone
5
J. Cardoso
19
Julián Álvarez
9
Alexander Sörloth

4-4-2

ATMAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Arbeloa

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Simeone

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Real Madrid und Atletico Madrid

Beide Klubs könnten im heutigen Derby einen Sieg gut gebrauchen. Real fehlen vor Beginn des Spieltags lediglich vier Punkte auf Tabellenführer FC Barcelona, Atletico hat den FC Villarreal im Rennen um Platz drei im Nacken sitzen. 

Die Königlichen präsentierten sich in den vergangenen Wochen in einer stabilen Form. Acht der jüngsten zehn Partien konnten sie gewinnen, darunter zwei überzeugende Siege im CL-Achtelfinale über Manchester City. Beim Stadtrivalen sieht es mit sechs Siegen (1 Remis, 3 Niederlagen) nicht viel schlechter aus.

Real muss auf Stammkeeper Thibaut Courtois verzichten, die langzeitverletzten Eder Militao, David Alaba und Ferland Mendy stehen ebenfalls weiter nicht zur Verfügung. Weiter vorne ist der Einsatz von Jude Bellingham fraglich, Rodrygo fällt ebenfalls aus. Auch bei Atletico muss ein Ersatzmann das Tor hüten, Juan Musso wird Jan Oblak vertreten. Marc Pubill fehlt mit Rückenproblemen, auch Pablo Barrios und Rodrigo Mendoza müssen auch ersetzt werden.  

Form

RMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

ATM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

RMA

Letzte 5 Spiele

ATM

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

7

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Real Madrid vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Nützliche Links

Werbung