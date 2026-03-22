Am heutigen Sonntag, dem 22. März, treffen in Madrid die Stadtrivalen Real und Atletico aufeinander. Der Anpfiff im Bernabeu ist für 21 Uhr angesetzt.

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Real Madrid vs. Atletico Madrid heute live: Wer zeigt / überträgt das Derby im Live Stream und live im TV?

Die spanische Liga wird hierzulande nur bei DAZN live übertragen, auch Real vs. Atletico läuft beim Bezahldienst - sowohl im Pay-TV auf DAZN 2 als auch im Stream über DAZN. Rund 20 Minuten vor dem Anpfiff beginnen die Vorberichte, dieses Team ist am Start:

Moderator: David Ploch

Kommentator: Nico Seepe

Experte: Benny Lauth

Reporter: Andres Veredas

Kostenfrei ist da Ganze nicht, für LaLiga auf DAZN braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Real Madrid gegen Atletico Madrid

La Liga - La Liga Estadio Bernabeu

Real Madrid vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

News über Real Madrid und Atletico Madrid

Beide Klubs könnten im heutigen Derby einen Sieg gut gebrauchen. Real fehlen vor Beginn des Spieltags lediglich vier Punkte auf Tabellenführer FC Barcelona, Atletico hat den FC Villarreal im Rennen um Platz drei im Nacken sitzen.

Die Königlichen präsentierten sich in den vergangenen Wochen in einer stabilen Form. Acht der jüngsten zehn Partien konnten sie gewinnen, darunter zwei überzeugende Siege im CL-Achtelfinale über Manchester City. Beim Stadtrivalen sieht es mit sechs Siegen (1 Remis, 3 Niederlagen) nicht viel schlechter aus.

Real muss auf Stammkeeper Thibaut Courtois verzichten, die langzeitverletzten Eder Militao, David Alaba und Ferland Mendy stehen ebenfalls weiter nicht zur Verfügung. Weiter vorne ist der Einsatz von Jude Bellingham fraglich, Rodrygo fällt ebenfalls aus. Auch bei Atletico muss ein Ersatzmann das Tor hüten, Juan Musso wird Jan Oblak vertreten. Marc Pubill fehlt mit Rückenproblemen, auch Pablo Barrios und Rodrigo Mendoza müssen auch ersetzt werden.

Form

Bilanz direkte Duelle

Real Madrid vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

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