Real Madrid: Toni Kroos überholt Cristiano Ronaldo

Toni Kroos hat mit Real Madrid zum dritten Mal nacheinander die Klub-WM gewonnen. Kein Spieler war in diesem Wettbewerb jemals so erfolgreich.

Toni Kroos sammelt im Kreis der Königlichen weiter fleißig Trophäen und hat nun sogar Superstar CR7 hinter sich gelassen. Der Weltmeister von 2014 gewann seinen fünften Titel bei der Klub-WM - kein anderer Spieler in der, zugegeben, kurzen Geschichte des Turniers war jemals so erfolgreich wie Kroos. Selbst Cristiano Ronaldo nicht. Der einstige Weltfußballer hatte einmal mit Manchester United und dreimal mit Real Madrid triumphiert, ehe er im Sommer zu Juventus Turin flüchtete.

Kroos (28) und Co. nahmen den Sieg in Abu Dhabi aber auch ohne den Portugiesen beinahe im Vorbeigehen mit. Im Finale gegen Gastgeber FC Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten war der Champions-League-Seriensieger haushoch überlegen. Beim 4:1 (1:0) trafen Luka Modric (14.), Marcos Llorente (60.), Sergio Ramos (79.) und Yahia Nader (90.+1, Eigentor) für Real. Tsukasa Shiotani (86.) gelang das Ehrentor für den krassen Außenseiter.

Real Madrid gewinnt die Klub-WM zum vierten Mal

Es war nicht mehr als ein Pflichtsieg, das königliche Hausblatt Marca feierte die einst Galaktischen dennoch als "nicht von dieser Welt". Trainer Santiago Solari, der Ende Oktober den glücklosen Julen Lopetegui abgelöst hatte, ordnete den Titel jedoch passend ein. "Dieses Team wird nie müde vom Gewinnen", sagte Solari: "Aber wenn wir in Madrid ankommen, geht die Kritik wieder los." Die Party beschränkte er daher auf den Rückflug. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

So sehr seine Reisegruppe den Ausflug ins Emirat genoss und sich über den insgesamt vierten Titel bei der 15. Klub-WM freute, so wenig überdeckt er die Probleme des spanischen Rekordmeisters. Auf unspektakuläre Erfolge folgten zuletzt unerklärliche Niederlagen wie beim peinlichen 0:3 bei SD Eibar in der Primera Division oder beim 0:3 in der Champions League gegen ZSKA Moskau.

Die kurzen Ferien - erst am 3. Januar geht es für Real beim FC Villarreal weiter - "können wir gut gebrauchen", sagte Solari. Es gilt, Kraft zu sammeln für die Aufholjagd in der Liga. Als Vierter mit einem Spiel weniger liegt Madrid acht Punkte hinter Spitzenreiter und Erzrivale FC Barcelona. In der Königsklasse geht es im Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam.

Solaris Aufgabe ist es, den Umbruch im Team voranzutreiben und gleichzeitig erfolgreich zu bleiben. Ein Titel wie in Abu Dhabi hilft dem 42-Jährigen auf seiner schwierigen Mission, ebenso der Treffer des 23 Jahre alten Llorente. Der Mittelfeldspieler, nach dem Finale zum Spieler des Spiels gewählt, trägt die Real-DNA in sich. Schon sein Großonkel Francisco Gento, sein Großvater Ramon Grosso und sein Vater Paco Llorente sammelten Titel mit Madrid.