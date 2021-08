Real Madrid: Toni Kroos schwärmt von BVB-Angreifer Erling Haaland

Künftig spielt Toni Kroos bei Real Madrid mit dem Österreicher David Alaba zusammen. Zudem schwärmte er von BVB-Angreifer Erling Haaland.

Mittelfeldspieler Toni Kroos (31) von Real Madrid hat über die aktuellen Transfers und Gerüchte seines Arbeitgebers gesprochen und dabei sowohl die Verpflichtung von David Alaba eingeordnet als auch von Erling Haaland (Borussia Dortmund) geschwärmt.

Haaland sei für den Weltmeister von 2014 neben Kylian Mbappe von PSG "sicher der interessanteste Spieler auf dem Markt. Und somit nicht gerade billig", wie der 31-Jährige der Bild zu verstehen gab.

Neben Haaland wird auch Mbappe seit geraumer Zeit bei Real gehandelt - dennoch will Kroos auf diverse Gerüchte nicht genauer eingehen. "Ich spreche lieber über Transfers, die schon abgeschlossen sind. Aber da Real immer die Besten haben will, würde mich ein Interesse an ihm nicht wundern", so sein Tenor bei Mbappe.

Real Madrid: Alaba-Transfer aus Kroos-Sicht sinnvoll

Während die Zukunft dieser beiden Shootingstars noch in den Sternen steht, ist bei Kroos' Mitspieler David Alaba alles klar: Der österreichische Nationalspieler kam ablösefrei vom FC Bayern München in die spanische Hauptstadt und unterschrieb bis 2026.

"Ich wusste relativ früh, dass er kommt. Aber nicht von David, sondern von Real", so Kroos über die Verpflichtung des Ex-Münchners, die Real vor allem bei den Gehaltszahlungen teuer zu stehen kommt.

"Ich sehe das so: Mit Ramos und Varane haben wir unser Innenverteidiger-Duo der letzten acht Jahre verloren. Allein Ramos hat über 600 Spiele für Real gemacht, mehr als hundert Tore erzielt, und hat zweiundzwanzig Titel geholt. Entsprechend haben er und Varane auch nicht umsonst gespielt", so Kroos, der ergänzte: "Wenn man solche Spieler auf ähnlichem Niveau ersetzen will, dann kostet das. Außerdem hat Real für Varane Ablöse kassiert, für Alaba keine bezahlt. Das muss man alles mitberücksichtigen."