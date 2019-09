Wegen Hackentricks: Thibaut Courtois war sauer auf Eden Hazard

Als Joker kam Eden Hazard am Samstag zu seinen ersten LaLiga-Minuten. Dabei klappte noch nicht alles.

Superstar Eden Hazard feierte am Samstag als Einwechselspieler sein Debüt für den spanischen Rekordmeister Real Madrid . Der Belgier zeigte beim 3:2-Sieg der Blancos gegen UD Levante einige starke Ansätze, kassierte wegen Schönspielerei aber auch einen Rüffel seines Keepers Thibaut Courtois.

"Eden hat gezeigt, was er drauf hat. Besonders bei einer Szene, in der wir fast getroffen hätten", erklärte Courtois. "Er ist extrem gut am Ball und kann seine Mitspieler einsetzen. Ein paar Mal war ich aber auch sauer auf ihn, weil er es mit der Hacke probiert und dabei den Ball verloren hat."

Der Belgier sagte weiter über seinen Landsmann, der im Sommer für 100 Millionen Euro Ablöse vom nach Madrid gekommen war: "Wenn er seine Momente hat, kann er für eine Menge Gefahr sorgen."

Real hatte gegen Levante zunächst eine starke Leistung gezeigt und lag zwischenzeitlich mit 3:0 vorne. Die Gäste aber kämpften sich mit zwei Toren zurück in die Begegnung und am Ende rettete Courtois mit einer Parade in der Nachspielzeit den knappen Sieg der Zidane-Elf über die Ziellinie.